Crise/Energia: Ucraniana Naftogaz acusa russa Gazprom de provocar aumento dos preços do gás

A empresa de gás ucraniana Naftogaz acusou a gigante russa Gazprom de abusar da sua posição dominante no mercado e de provocar a crise energética que disparou os preços do gás na Europa.

"A Naftogaz da Ucrânia apresentou uma queixa à Comissão Europeia alegando que a russa Gazprom abusou da sua posição dominante no mercado europeu do gás", disse hoje o grupo empresarial ucraniano num comunicado, apelando à Europa para tomar "medidas imediatas para normalizar a situação".

De acordo com a empresa, "a Gazprom reduziu drasticamente as suas vendas de gás no mercado 'spot' europeu apesar da crescente procura e limita a capacidade de outras empresas para fornecer gás adicional à Europa e competir".

"Esta é a causa chave da crise e do aumento recorde dos preços na Europa. As ações da Gazprom são anticoncorrenciais e tiveram consequências negativas significativas para todos os consumidores europeus", acrescentou a empresa, que disse sofrer também "estes abusos".

"Pedimos à Comissão Europeia que responda adequadamente às violações", afirmou Yuri Vitrenko, presidente do Conselho de Administração da Naftogaz, citado no comunicado.

A Naftogaz chamou a atenção da Comissão Europeia para uma série de "abusos específicos", tais como a "recusa deliberada" da Gazprom de encher adequadamente as instalações de armazenamento de gás na UE que são propriedade da Gazprom ou onde esta possui volumes significativos reservados.

Condenou também que a empresa russa "abruptamente e sem uma boa razão" tenha deixado de vender gás através da sua própria plataforma eletrónica.

A empresa ucraniana também questionou o fracasso da Rússia em aumentar o trânsito de gás através da Ucrânia.

"O objetivo destas ações é, em particular, criar uma escassez artificial de gás e pressionar a UE a lançar o gasoduto Nord Stream-2 o mais rapidamente possível sem cumprir a legislação europeia", disse a empresa ucraniana.

A principal exigência da Naftogaz é que a Comissão Europeia "obrigue a Gazprom a vender volumes significativos de gás através da plataforma eletrónica de abastecimento na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia ou, pelo menos, na fronteira entre a Ucrânia e a União Europeia.

"As propostas da Naftogaz, que procuram resolver a crise energética na Europa o mais rapidamente possível, são justas e equilibradas", disse a empresa.

A Gazprom recusou-se na segunda-feira a reservar capacidades de abastecimento adicionais através do gasoduto Yamal-Europe e através da Ucrânia na terça-feira, após o que começou a bombear na direção oposta, da Alemanha para a Polónia, disparando os preços acima dos 163 euros por MWh.

Não é a primeira vez que o gigante do gás russo se abstém de reservar capacidade adicional, que justifica pela falta de encomendas de clientes, por um lado, e pelo facto de o trânsito de gás através da Ucrânia ser muito menos rentável do que através de outros gasodutos, tais como Nord Stream ou Turk Stream.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na terça-feira que se trata de um assunto comercial e nada tem a ver com o arranque do Nord Stream 2, um gasoduto da Gazprom através do Báltico que aguarda a certificação da agência federal de redes alemã.