Cristas abandona liderança do CDS

Era a reação esperada perante uma derrota pesada: ainda antes de haver resultados finais mas já com uma projeção de votação que não ultrapassará os 6%, Assunção Cristas decidiu abandonar a liderança do CDS.

“Agradeço a todos o apoio que nos deram. Mas perante este resultado eleitoral tomei a decisão de reunir o conselho nacional do partido para convocar um congresso antecipado. Entendo que dei o meu melhor, mas em face dos resultados tomei a decisão de não me candidatar.”

Foi com esta intervenção rápida, em que também felicitou o vencedor PR e desejou a António Costa “sucesso na condução dos destinos do país”, que a líder do CDS comunicou a decisão tomada em consequência dos maus resultados do partido que lidera há praticamente quatro anos.

“O CDS foi uma oposição forte e construtiva num país governado pelo PS e apoiado pelo PCP, pelo BE e também pelo PAN”, disse, apontando críticas também à direita ao sublinhar que “muitas vezes o CDS sentiu ser uma voz isolada no Parlamento”.

Quanto à próxima legislatura, “construímos um projeto alternativo, que não foi escolhido, e assumimos isso. A quem votou CDS, damos a garantia de que continuaremos a defender-vos e o CDS encontrará forma de construir futuro”, garantiu Assunção Cristas na saída.