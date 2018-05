Cristas lembra que PS levou três vezes o país à bancarrota

A presidente do CDS-PP lembrou hoje que o PS “levou três vezes o país à bancarrota”, reagindo a declarações de António Costa, e defendeu que o Governo esconde a austeridade para levar “números bonitos” à Comissão Europeia.

“É bom que António Costa tenha memória e que não se esqueça de nenhum episódio da história, nem de nenhum dos seus antecessores. É bom relembrar que este PS e, em boa parte, este governo do PS, coincidente com outros governos do PS, foi responsável por levar por três vezes Portugal à bancarrota”, afirmou Assunção Cristas na abertura do Congresso da Juventude Popular, numa unidade hoteleira de Peniche, no distrito de Leiria.

“Três vezes”, repetiu várias vezes a líder do CDS-PP.