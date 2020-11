Cristina Casalinho e Carlos Moedas sondados para a administração da CGD

Cristina Casalinho, IGCP. © Paulo Spranger /Global Imagens

Cristina Casalinho, presidente da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, (IGCP) e Carlos Moedas, ex-comissário europeu, foram sondados para integrarem o conselho de administração da Caixa Geral de Depósitos no próximo mandato. Segundo o jornal Expresso, o antigo secretário de Estado de Passos Coelho era um dos nomes apontados para substituir o presidente não executivo do banco, Rui Vilar, mas não se terá manifestado disponível para o lugar.

Segundo a mesma notícia, a CGD contratou uma empresa de caça talentos, a Egon Zehnder, para identificar candidatos a administradores para propor ao Estado, único acionista da Caixa. A administração do banco público é composta por sete elementos não executivos e outros tantos executivos, sendo a comissão executiva presidida por Paulo Macedo. Rui Vilar, presidente não executivo, já deixou deixou claro que não pretende fazer novo mandato. "É altura de virar a página, de renovar e reforçar a equipa da CGD para lançar e cumprir um novo e desafiante plano estratégico", declarou, em comunicado emitido no início do mês de outubro.

O Ministério da Finanças, enquanto representante do acionista único da CGD, terá a responsabilidade de nomear o novo conselho de administração para o mandato de 2021/2024. Todos os nomes terão de ser sujeitos a aprovação prévia do Banco Central Europeu. Segundo o Expresso, Cristina Casalinho é apontada para administradora executiva, mas faz parte de um grupo alargado de potenciais candidatos.