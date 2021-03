Cronologia de uma pandemias: De 100 milhões a crédito à espera pela bazuca europeia

Porto, 15/01/2021 - Ruas da cidade do Porto desertas, no primeiro dia do novo confinamento, derivado da pandemia covid 19 (David Tiago / Global Imagens) © David Tiago / Global Imagens

2 de março de 2020

No mesmo dia em que eram conhecidos os primeiros casos de infeção pelo novo vírus em Portugal, o governo anunciou baixas por quarentena pagas. Foi também assegurado o pagamento de subsídio a 100% a quem ficasse doente.



3 de março de 2020

A primeira medida de apoio a empresas anunciada pelo governo foi uma linha de crédito de 100 milhões de euros para apoio à tesouraria, quando a pandemia afetava ainda apenas o turismo. Rapidamente, a linha escalou para 200 milhões de euros, depois para 400 milhões. Em abril, as diferentes linhas de crédito com garantias de Estado tinham já um limite 6,2 mil milhões de euros.



9 de março de 2020

O fisco adia a primeira prestação do pagamento especial por conta. O modelo 22 do IRC também vê o prazo alargado para 31 de julho e o pagamento por conta do IRC idem. Mais à frente, permitiu-se a entrega do IVA e de retenção na fonte de IRS e IRC dos meses de abril, maior e junho em três ou seis prestações. Foram também suspensos os processos de execução fiscal.



12 de março de 2020

O grande primeiro pacote de medidas de apoio à economia aprovado em Conselho de Ministros trouxe aquela que foi a medida maior, em despesa, das que foram adotadas até aqui: o lay-off simplificado. Chegou a 110 mil empresas e abrangeu 897 mil trabalhadores no ano passado. Foi criado um apoio a recibos verdes, chegando a 174 mil pessoas em 2020, também alargado a sócios-gerentes de microempresas. Avançou ainda a medida de apoio a pais com filhos até 12 anos e aulas suspensas, outra medida - tal como o lay-off - a implicar então cortes salariais. Ao certo, 201 mil recorreram a este apoio no ano passado.

13 de março de 2020

A Comissão Europeia anuncia um pacote económico de 37 mil milhões de euros, reprogramando verbas não utilizadas e antecipando de fundos de 2020, com 1,8 mil milhões para Portugal. Há também flexibilização das regras de auxílio de Estado para que os países possam acudir às empresas sem violação das regras do mercado interno, e a intenção de suspender as regras orçamentais e criar moratórias bancárias. A 1 de abril, Bruxelas anunciava a intenção de mobilizar empréstimos a baixos custos - 100 mil milhões, no total, para o bloco - com o que viria a ser o programa SURE.



26 de março de 2020

No final de março, o governo avançava com um moratória pública que permitia o adiamento de prestações de crédito a empresas e famílias afetadas pela pandemia - neste caso, cobrindo crédito à habitação e financiamento para educação. Foi num primeiro momento acompanhada por iniciativas privadas da banca. A moratória pública acabou por ser estendida, e vale até 30 de setembro deste ano.



27 de maio de 2020

Bruxelas anuncia a chamada bazuca de fundos para o pós-pandemia. O pacote Next Gen EU inclui o Mecanismo Europeu de Recuperação, com 312,5 mil milhões de euros a fundo perdido para os 27. A Portugal, caberão 13,9 mil milhões de euros em subvenções para distribuir no plano de recuperação nacional que, em breve, será apresentado ao Conselho Europeu. O país pode ainda recorrer a crédito, e deverá fazê-lo.



6 de junho de 2020

O governo aprovava o Programa de Estabilização Económica e Social, com novas medidas para a fase que se esperava ser de recuperação. O lay-off simplificado dava lugar, a partir de agosto, ao apoio à retoma progressiva de atividade, com apoios diferenciados e já sem suspensão de contratos. A medida seria alvo de sucessivas flexibilizações. Avança também um incentivo para empresas saídas do lay-off, e medidas de apoio a emprego do programa Ativar. Há um complemento de estabilização para compensar os salários mais baixos que sofreram cortes no lay-off, as condições de atribuição do rendimento social de inserção são revistas e assegura-se a prorrogação de subsídio social de desemprego até ao fim do ano. Surge o programa Adaptar e há nova flexibilização de regras fiscais. Previu-se desde logo um fundo para a capitalização das empresas, que ainda não avançou.



20 de novembro de 2020

O programa Apoiar traz 750 milhões de euros a atribuir a fundo perdido às empresas com maiores quebras, perante o agravamento de pandemia e novas restrições à atividade. Há uma medida dedicada exclusivamente a compensar perdas de restaurantes. Ambas as medidas estão fechadas a novos pedidos. Mas, nesta sexta-feira, o governo deverá reforçar verbas. O Apoiar tem ainda medidas de apoio a rendas e a empresários em nome individual, que se mantêm.



26 de novembro de 2020

Os deputados aprovam o Orçamento de 2021, com novos apoios. Uma das principais medidas é o novo Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores, que tem tardado em chegar aos beneficiários. Os subsídios de desemprego têm mais seis meses. O apoio à retoma progressiva prossegue agora sem cortes de salário.



14 de janeiro de 2021

O país regressou ao confinamento restrito e o governo retomou apoios de 2020 que já estavam extintos. Foi o caso do lay-off simplificado, que chega novamente a 53 mil empresas, mas também do apoio à redução de atividade de recibos verdes e sócios-gerentes e a trabalhadores em desproteção social. O apoio à família, com as aulas suspensas, também foi recuperado. A 18 de fevereiro, este apoio foi alargado para abranger pais em teletrabalho e garantir valores maiores às famílias.