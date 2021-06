Cruzeiros ganham força na Europa. Em Portugal, mantêm marcha lenta

Terminal de cruzeiros do Porto de Leixões. © Adelino Meireles/Global Imagens

Espanha acaba de abrir as suas fronteiras aos passageiros de cruzeiros internacionais, mais de um ano depois de ter fechado os portos devido à pandemia da covid-19. Em Portugal, a indústria de cruzeiros continua em marcha lenta, dadas as exigências sanitárias para conter a propagação do vírus. Países como a Grécia, Itália, Alemanha ou Reino Unido também já deram luz verde ao setor.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, admite que em breve possa haver a nível europeu uma harmonização das regras, que defina a aceitação de todos os turistas que já tenham sido vacinados e clarifique exigências de testes de PCR e/ou testes antigénio. No webinar "Turismo de cruzeiros em Portugal", uma organização da Cruise Lines International Association (CLIA), que decorreu esta terça, Rita Marques, disse esperar "ter boas notícias em breve".

No evento, o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, lembrou que não há portos portugueses com o selo Clean & Safe e que é preciso ter operacional esta certificação. "É a forma de fazer a ponte entre o turismo e a saúde, entre a economia e a saúde", disse. Na sua opinião, as restrições "devem mudar a breve prazo", até porque "o processo de vacinação está a correr bem, a pressão no sistema de saúde está a diminuir e temos muito mais informação sobre a doença".

Desde 17 de maio, que os portos portugueses do continente podem receber navios cruzeiros. No entanto, a exigência de um teste de PCR, cujo resultado demora cerca de quatro horas, para que o passageiro possa desembarcar não é um fator atrativo para a indústria.

Já os portos espanhóis podem receber desde esta segunda-feira (7 de junho) turistas provenientes de quase todo o mundo, desde que os passageiros comprovem que já foram vacinados ou, no caso dos europeus, que realizem um teste antigénio.