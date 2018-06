Na visão da China Three Gorges para o futuro de uma EDP pós-OPA, a elétrica portuguesa passará a ser líder no Brasil, com uma capacidade instalada que crescerá dos atuais 2,8 para 11,7 GW. Ou seja, quatro vezes mais. Neste momento, a CTG é o segundo maior produtor de energia no mercado brasileiro, a seguir à Engie Brasil, com 8,3 GW de capacidade instalada e ativos hidroelétricos e eólicos por todo o país, que em 2017 renderam à empresa chinesa receitas na ordem dos 1257 milhões de euros.

Este é um dos principais argumentos usados pela empresa chinesa para tentar convencer a EDP a aceitar os termos da oferta pública de aquisição (OPA) lançada a 11 de maio, disse ao Dinheiro Vivo fonte conhecedora do processo. Isto de acordo com o plano industrial da CTG para a EDP e caso a operação chegue a bom porto. “Se a OPA se concretizar, a CTG fica com um investimento realizado de 20 mil milhões de euros.”

Outros argumentos de peso incluem um aumento de quase 30% na capacidade total instalada, de 26,8 para 34,7 GW. E também um salto de 3,5 para 4,5 mil milhões de euros no seu EBITDA, o que corresponde a um incremento de mil milhões de euros anuais nos resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações. A mesma fonte garante ainda que, ao contrário do que a italiana Enel fez com a espanhola Endesa, “a CTG não tem qualquer interesse em ver-se livre dos ativos existentes, mas sim expandir a EDP”. Esta garantia permite afastar a empresa portuguesa do radar das gigantes elétricas europeias, como a Enel, Engie, Endesa, Iberdrola ou Gas Natural, que em vez de lançarem OPA concorrentes poderiam estar interessadas na compra de diferentes ativos.

Os argumentos da CTG estão, assim, em cima da mesa, mas a posição da EDP sobre os mesmos ainda não é conhecida. Chegou a estar prevista para ontem ao final do dia, após o fecho dos mercados, mas a tão aguardada resposta da EDP à OPA lançada pela China Three Gorges continuava, à hora de fecho desta edição, no segredo dos deuses. O prazo legal só termina na segunda-feira, 11 de junho, e até lá o conselho de administração da elétrica tem a obrigação de se pronunciar sobre a oferta e elaborar um relatório sobre a oportunidade e condições da operação. Com as centenas de páginas do projeto de prospeto em mãos, a bola continua assim do lado da EDP.

A resposta está iminente e o Dinheiro Vivo sabe que provavelmente verá a luz muito em breve, diretamente através do site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Depois de a empresa liderada por António Mexia já ter feito saber em alto e bom som que o preço oferecido pelos chineses – de 3,26 euros por ação – é baixo e “não reflete adequadamente o valor da EDP”, o cenário mais provável é que o conselho de administração da EDP se pronuncie de forma negativa e peça um valor mais elevado pela venda da empresa.

Essa deverá ter sido a mensagem passada por Mexia ontem de manhã perante o Conselho Geral e de Supervisão da EDP, na reunião do órgão liderado por Luís Amado e composto por 21 membros, na sua maioria independentes, que supervisiona as decisões de gestão da empresa. E que terá de dar o seu aval a toda e qualquer decisão final da EDP sobre a OPA.

Além do conselho de administração, o conselho de supervisão ouviu também os chineses da CTG, disse ao Dinheiro Vivo fonte conhecedora do processo. Nessa mesma reunião, a CTG apresentou o seu plano industrial para uma EDP pós-OPA, uma espécie de resumo do projeto do prospeto da operação segundo a qual, como já tinha avançado a Bloomberg, a empresa chinesa pretende entregar à elétrica portuguesa a gestão da maioria dos seus ativos internacionais de energia eólica e hidroelétrica, avaliados em 8,3 mil milhões de dólares (7000 milhões de euros). Em causa estão todos os ativos da CTG na Europa, Américas e Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

De acordo com a Bloomberg, esta estratégia está também a ser discutida com o governo português e tem como objetivo acrescentar valor à oferta de 9,1 mil milhões de euros feita pelos chineses para aquisição do capital da EDP. Neste momento, os chineses controlam 23,7% da EDP. “Bastava-lhes chegar aos 50 mais 1”, disse ainda a mesma fonte ao Dinheiro Vivo.

Os cinco pilares do plano industrial da CTG para a EDP pós-OPA incluem a garantia que será preservada a identidade portuguesa da EDP, com sede em Lisboa, a criação de emprego e a manutenção da presença na Bolsa de Lisboa; a promessa que a EDP será a plataforma prioritária da CTG para liderar as operações e o crescimento nos mercados europeus, americanos, africanos de expressão portuguesa e em alguns mercados asiáticos selecionados; a manutenção da política de dividendos; e, mais importante, o acesso da EDP ao gigantesco mercado eólico chinês, com uma capacidade instalada de 5 GW até 2020 e mais 10 GW adicionais em construção.