CTP diz que desempregados do turismo não têm formação para trabalhar em lares

A Confederação do Turismo de Portugal está contra a reconversão de desempregados do sector para o sector social e defende que estes profissionais não têm a formação necessária para prestar cuidados em lares e creches, contrariando a posição defendida quarta-feira pelo primeiro-ministro na apresentação do programa para o financiamento do alargamento de equipamentos sociais PARES 3.0.

O turismo viu a atividade fortemente reduzida devido à pandemia, o que se traduziu na duplicação dos desempregados do sector face há um ano no registo oficial de desemprego de julho, embora com melhoras em relação a junho (menos 3,5% no desemprego registado, nos dados divulgados hoje pelo IEFP).

Para a CTP, a ideia de colocar estes desempregados ao serviço de do sector social é “inaceitável”, até porque a confederação “considera que os trabalhadores do turismo não têm formação de base para prestar cuidados de saúde e higiene a cidadãos em situação de fragilidade ou à população idosa”.

“Se o Governo dá por perdida a retoma da atividade turística e os milhares de empregos associados ao setor que tem sido o motor da economia nacional, nós não o faremos”, assegura Francisco Calheiros, presidente da CTP, em comunicado esta quinta-feira. “O que nós precisamos é de medidas que permitam manter a atividade e os postos de trabalho, como é o caso do prolongamento do lay-off simplificado que terminou. A nossa solução será sempre a de recuperar as empresas do turismo e não desistir delas”.

Na apresentação do PARES 3.0, o programa de alargamento de equipamentos sociais que contará com um financiamento de 110 milhões de euros provenientes das contribuições dos jogos sociais, o governo deu conta da intenção de ter 15 mil pessoas em reforço a lares e creches e outras respostas de IPSS, misericórdias e mutualistas. O primeiro-ministro considerou que a reconversão de desempregados do turismo será facilitada pela experiência deste profissionais em cuidados pessoais.

Já para a CTP, a prioridade deve ser “garantir que as empresas não encerrem, através de medidas determinantes para a retoma da atividade como o prolongamento das moratórias fiscais e de reembolsos de financiamento para o segundo semestre de 2021, o reforço das linhas de capitalização a fundo perdido para o turismo e o ressurgimento do fundo de turismo de capital de risco”.