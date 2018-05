CTT estão a recrutar carteiros para contratos até sete meses

Os CTT estão a recrutar colaboradores/as para substituição de férias, principalmente para a distribuição de Correio. As contratações serão realizadas entre maio e novembro e as candidaturas podem ser enviadas durante todo o ano através do site dos CTT.

Para se candidatarem, os interessados devem ter no mínimo 18 anos, o 9º ano de escolaridade, carta de condução e, preferencialmente, conduzir motociclos. Os CTT estão à procura de “pessoas que gostem de uma função não rotineira, de contactar clientes, tenham apetência por trabalhar no exterior e em equipa”, pode ler-se num comunicado.

A duração dos contratos poderá variar entre os três e os sete meses, sendo que as contratações irão decorrer em todos os Centros de Distribuição. “A abertura deste processo de contratações insere-se no compromisso dos CTT com a consistência da qualidade de serviço ao longo de todo o ano”, acrescenta o mesmo documento.