CTT lança titularização de créditos de 200 milhões de euros

Os CTT anunciaram hoje o lançamento de uma operação de titularização de créditos denominada Ulisses Finance n.º3, com um montante global de 200 milhões de euros de Créditos Auto para colocar junto de investidores institucionais.

Num comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT precisam que esta "operação tem como objetivo financiar o crescimento da atividade do Banco CTT, otimizando o seu capital e diversificando as fontes de liquidez".

Na operação são oferecidas a investidores todas as classes das obrigações garantidas pelos créditos originados pela 321C ao abrigo dos contratos de crédito automóvel concedidos para o objetivo de aquisição de veículos usados, adianta a empresa.

"É expectável que o processo lançado hoje esteja concluído em, ou em torno de, 01 de junho de 2022", referem os CTT, adiantando que "esta emissão sublinha a capacidade dos CTT e do Banco CTT para explorar oportunidades de otimizar o seu balanço com vista a prosseguir o seu crescimento rentável".