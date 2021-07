CTT notifica Concorrência sobre a compra da tecnológica NewSpring e do grupo HCCM

Centro de distribuição dos CTT (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

A CTT - Soluções Empresariais notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra do grupo HCCM-Outsourcing Investment, de consultoria tecnológica e de inovação, sediado em Portugal, e da NewSpring Services, controlada pela HCCM, revela um aviso publicado.

A operação de concentração, agora em avaliação pela AdC, resulta da aquisição, pela CTT - Soluções Empresariais, empresa do grupo CTT, do controlo exclusivo da HCCM Outsourcing Investment, que, por sua vez, detém o controlo da Newspring Services.

A notificação à AdC, publicada na página de internet do regulador, acontece menos de três semanas depois de a CTT comunicar à CMVM- Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a compra do controlo exclusivo das duas sociedades.

As empresas dedicam-se a consultoria, gestão de processos de 'outsourcing' (recurso a serviços externos), 'back-office' (área administrativa) e 'front-office' (contacto com clientes), que atuam no mercado de 'contact center' (central de atendimento com funcionalidades não existentes no 'call center') e 'business process outsourcing' (inclui avaliação completa da organização e seus processos)

A aquisição das duas empresas pela CTT está sujeita à não oposição da AdC a esta operação de concentração.

No comunicado enviado à CMVM, a CTT avançou ser de sete milhões de euros o valor da compra (enterprise value) "devido no fecho da transação", e o acordo de ganhos que dependem da atividade da sociedade nos dois anos seguintes a esse fecho, "em função do cumprimento de objetivos pré-definidos para a NewSpring Services, incluindo "targets" de EBITDA".

A transação, explicou, enquadra-se na estratégia de diversificação do portefólio dos CTT e na aceleração do crescimento das suas áreas de negócio, em particular, na consolidação da plataforma de soluções empresariais, através da oferta de soluções de Business Process Outsourcing (BPO), Contact Center e outros serviços de apoio ao negócio.

A NewSpring Services registou em 2020 vendas de 21,1 milhões de euros.