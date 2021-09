Cuf e Luz Saúde só fazem partos pela ADSE até final de 2021

Lisboa, 12/01/2013 - Fachada do Hospital da Luz no dia em que Mário Soares fica internado para observação. (Sara Matos/Global Imagens) © Sara Matos/Global Imagens

A Cuf e Luz Saúde, de acordo com a edição desta terça-feira, 7 de setembro, do jornal Público, só vão assegurar a realização de partos nos seus hospitais ao abrigo da convenção com a ADSE até ao final do ano. Após esta data, os preços dos partos vão estar em linha com os que são praticados com as principais seguradoras, o que vai levar a que os beneficiários da ADSE adiantem a totalidade do valor, sendo depois parcialmente reembolsados pela ADSE, mas pagando mais do que o previsto na tabela do regime convencionado.

Segundo o jornal, esta mudança é uma das consequências da entrada em vigor, a 1 de setembro, da nova tabela de preços que a ADSE paga aos prestadores com os quais tem convenções.

A 31 de agosto foram publicadas as novas tabelas de preços do regime convencionado da ADSE, que definem o preço a pagar pelo subsistema de saúde e beneficiários aos prestadores com acordo. Entraram em vigor a 1 de setembro.

Com as novas tabelas, e de acordo com a Lusa, o preço das consultas a cargo do beneficiário aumenta dos atuais 3,99 euros para cinco euros, enquanto o valor comparticipado pela ADSE sobe de 14,47 euros para 20.

No caso das teleconsultas, a comparticipação da ADSE é de 14,47 euros, sendo de 3,99 euros o copagamento a cargo do beneficiário.

Entre as regras específicas, as tabelas publicadas referem que as consultas acima dos limites anuais na tabela Consultas Médicas são objeto de autorização prévia ou que a ADSE apenas financia uma consulta médica de Clínica Geral ou da mesma especialidade por dia, independentemente de a mesma ter sido realizada em regime livre ou regime convencionado.

Além disso, sempre que se verifique a realização de um número significativo de consultas médicas, num determinado período, a ADSE poderá exigir a emissão de um relatório médico a justificar a sua necessidade.

Além desta atualização de preços - com a qual se pretende reforçar a rede convencionada evitando o recurso ao regime livre - a revisão das tabelas inclui novos atos médicos e suprime outros que estavam desatualizados e impõe tetos máximos para milhares de procedimentos cirúrgicos, medicamentos hospitalares e próteses, dizia ainda então a Lusa.