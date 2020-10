Cultura vê orçamento reforçado em 35,6 milhões 

Graça Fonseca, ministra da Cultura © Fotografia: D.R.

O Ministério da Cultura vai ter um reforço de 35,6 milhões de euros no próximo ano, face ao orçamento de 2020, "incluindo 21 milhões de euros de receitas de impostos e 5 milhões de euros de receita da lotaria do património", de acordo com a proposta de Lei do OE2021 entregue esta segunda-feira no Parlamento.

A despesa total consolidada prevista para 2021 do Programa Cultura ascende a 563,9 milhões de euros, que corresponde a um crescimento de 19,3% face à execução estimada de 2020, mas "excluindo a Rádio e Televisão de Portugal, SA (RTP, SA) a despesa total consolidada prevista para 2021 ascende a 313,1 milhões de euros, representando um acréscimo de 35,6 milhões de euros face ao orçamento de 2020", pode ler-se na proposta.

Da receita total consolidada de 567,1 milhões de euros (uma subida de 10,3%), "63,5% são representados pela componente de receitas de impostos maioritariamente da consignação da Contribuição sobre o Audiovisual à RTP, SA, da compensação financeira do Estado pela prestação de serviço público às entidades das áreas do teatro, da música e da dança, bem como das verbas para apoio às artes."

Em 2021 o Governo não vai atualizar os valores mensais da Contribuição sobre o Audiovisual (CAV). Assim, o valor da CAV que consta na fatura de eletricidade vai manter-se no próximo ano em 2,85 euros, sem IVA.

Ao nível da despesa efetiva consolidada no montante de 554,3 milhões de euros, o maior peso decorre da "despesa corrente (87,8% do total da despesa), essencialmente pela aquisição de bens e serviços, que representa 36,3% (204,8 milhões de euros), maioritariamente decorrente da atividade da RTP, SA e despesas com pessoal (188,1 milhões de euros) referindo-se as previstas nos domínios da comunicação social e do património.