Custo da dívida pública baixa para mínimos desde pelo menos 2010

Cristina Casalinho, presidente do IGCP. © PAULO SPRANGER/Global Imagens

No ano passado, a totalidade da dívida pública custou aos cofres do Estado, em média, 2,2%, menos três décimas do que em 2019, seguindo uma trajetória de descida iniciada em 2015, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

Trata-se de um novo mínimo desde pelo menos 2010, primeiro ano para o qual o IGCP apresenta dados no boletim mensal. No ano passado, a dívida pública ultrapassou os 270 mil milhões de euros, representando 133,6% do PIB, de acordo com os dados divulgados pelo Banco de Portugal.

O custo do stock de dívida corresponde ao "rácio entre juros do subsetor Estado na ótica de contas nacionais e ao saldo médio da dívida direta do Estado no final de cada ano", refere a nota do IGCP.

No horizonte dos últimos 12 anos, a taxa média atingiu o pico em 2011, em plena intervenção da troika com um valor a ultrapassar os 4%, desde então tem vindo a descer e no ano passado estava quase dois pontos percentuais (1,9 p.p.) abaixo desse máximo.

A redução iniciada em 2015 resulta dos juros baixos alimentados por uma política monetária expansionista do Banco Central Europeu (BCE) que permite aos Estados do euro um financiamento a taxas muito baixas. Ainda nesta quarta-feira, dia 21 de março, o estado colocou dívida de curto prazo às taxas mais baixas de sempre para as maturidades em causa. Nos BT a 11 meses, até 18 de março de 2022, o IGCP emitiu 800 milhões de euros com um juro de -0,558%. Na maturidade mais curta, a três meses, a yield conseguida foi de -0,559% para 450 milhões de euros colocados.

Nova dívida mais cara

Já a nova dívida emitida pelo Estado, está ligeiramente mais cara do que a média do ano passado. Nos primeiros três meses de 2021, o custo médio subiu para 0,8% depois de um mínimo de 0,5% no conjunto de 2020.

Este custo engloba o custo médio dos Bilhetes do Tesouro (BT), Obrigações do Tesouro (OT), Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável e notas de médio prazo (MTN) do respetivo ano, ponderado pelo montante e maturidade dos títulos.

Para este ano, o IGCP pretende financiar-se em 14 mil milhões de euros através da emissão de Obrigações do Tesouro (OT), sendo que nos primeiros três meses, a agência de gestão da dívida pública já garantiu quase dois terços das necessidades.