Custo da energia continua a subir e se já ponderam tetos na União Europeia

Os preços da energia não param de subir na Europa e a presidência Checa da União Europeia vai convocar um conselho extraordinário da Energia para debater novas medidas que possam ser aplicadas em todos os Estados-membros para mitigar os efeitos negativos sobre empresas e famílias. A cotação de referência para a Europa do gás natural (TTF, negociado nos Países Baixos) está acima dos 300 euros por megawatt-hora (€/MWh), voltando a valores de março deste ano, quando atingiu um recorde na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia.

O acentuar da escalada dos preços desta matéria-prima na semana passada deveu-se ao anúncio, por parte da Gazprom, de que iria suspender totalmente o fornecimento de gás natural através do pipeline Nord Stream por três dias, entre quarta e sexta-feira desta semana, para manutenção.

Com a subida do gás natural sobem os preços da eletricidade (usado pelas centrais de ciclo combinado). Os contratos a um ano no mercado de eletricidade francês dispararam na sexta-feira 25%, de acordo com os dados do EEX (European Energy Exchange) avançados pela agência Bloomberg, para 1130 €/MWh. Na Alemanha a subida foi de 33% para 995 euros/MWh.

Na agenda Checa para a reunião extraordinária dos ministros da Energia dos 27, ainda sem data marcada, estará a fixação de tetos nos preços. O primeiro-ministro daquele país, Petr Fiala, já disse que está a negociar apoios para uma solução transversal a toda a UE. A própria Comissão Europeia já admite generalizar os tetos no gás.

As medidas tomadas para aliviar os consumidores têm variado de país para país. Portugal e Espanha avançaram com um teto no gás natural que tem resultado em preços mais baixos nos mercados grossistas de eletricidade. O mecanismo tem custos para quem consome a energia coberta pelo teto, mas o governo diz que, mesmo assim, com esse custo contabilizado, os preços são mais baixos.

De acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, a poupança média diária gerada pelo mecanismo ibérico atingiu os 106,34 €/MWh este sábado. O preço médio diário do mercado spot foi de 160,4 €/MWh e o custo médio diário do ajuste chegou aos 225,81 €/MWh. Somando as duas parcelas chega-se a um preço de 385,85€/MWh. Sem ajuste, mostram os dados da DGEG, o preço atingiria os 492,19€/MWh.

O mecanismo ibérico que fixa tetos no preço do gás entrou em vigor no dia 14 de junho e foi aprovado pela Comissão Europeia como medida transitória, até ao final de maio do próximo ano.