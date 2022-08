Custo do trabalho dispara 5,7% no segundo trimestre e indústria lidera subida dos custos salariais

O Índice de Custo do Trabalho (ICT) subiu 5,7% no segundo trimestre deste ano face a igual período de 2021, revelam os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira, 12. Até março a subida tinha sido de 1,4%.

Esta subida entre abril e junho resulta do aumento de 4% do custo médio por trabalhar e da quebra de 1,5% no número de horas trabalhadas por trabalhador.

"A evolução homóloga do ICT resultou do efeito conjugado do acréscimo de 4,0% no custo médio por trabalhador e do decréscimo de 1,5% no número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador. O acréscimo da primeira componente foi transversal a todas as atividades económicas, em que as maiores variações foram registadas na construção e nos serviços (ambas com 5,1%) e a menor na Administração Pública (2,4%)", adianta o gabinete de estatística.

Os custos salariais (por hora efetivamente trabalhada) também subiram 5,6% e os outros custos (também por hora efetivamente trabalhada) aumentaram 6,3%, em relação ao mesmo período do ano anterior. Os maiores aumentos relativamente aos custos salariais registaram-se na indústria (7,4%) e na construção (7,1%). Do lado oposto, as atividades com uma menor subida neste indicador foram os serviços (+5,1%) e a Administração Pública (+5%)

Já as horas efetivamente trabalhadas por trabalhador registaram quebras em todas as atividades económicas. Com exceção dos serviços, o número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador diminuiu em todas as atividades económicas, destacando-se a indústria (-2,6%) e a Administração Pública (-2,5%).. Em consequência, o ICT aumentou em todas as atividades económicas.

No mesmo período do ano passado tinha sido registado um aumento expressivo do número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador em todas as atividades, com exceção da construção. Esta subida justifica-se, relembra o INE, pela "reabertura, total ou parcial, das empresas que estiveram encerradas por determinação legislativa ou devido à redução do período normal de trabalho em função da diminuição na faturação".