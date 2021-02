Custo do trabalho subiu 8,6% em 2020 com queda forte nas horas trabalhadas

Santo Tirso, 29/04/2014 - Instalações da Polopique - Comércio e Industria de Confecções,SA. unidade industrial têxtil na freguesia de Vilarinho, Santo Tirso Fiação (Miguel Pereira / Global Imagens) © Miguel Pereira / Global Imagens

O índice de custo do trabalho calculado pelo INE com base nos dados de remunerações pagas, contribuições sociais e informação de inquérito sobre as horas trabalhadas disparou 8,6% em 2020, por impacto de uma forte quebra dos horários em ano de pandemia. Em média, os horários portugueses sofreram um corte de 5,8%, indica esta sexta-feira nota do instituto.

Nos dados publicados, os custos com salários subiram 9,2% e os outros custos, que incluem as contribuições pagas à Segurança Social cresceram em 6,1%, com o custo médio por trabalhador a aumentar 2%.

Os dados de 2020 comparam com uma subida no índice de custo do trabalho em 1,6% no ano anterior, com os custos médios por trabalhador a cresceram mais em 2019, em 3,1%, e os horários a subirem 1,5%.

O índice do INE destina-se a medir os custos do trabalho por hora suportados pelas entidades empregadoras, e resulta da divisão do custo médio por trabalhador pelo número de horas trabalhadas.

Ao longo do ano, e na evolução trimestral deste índice, o maior corte em horas trabalhadas ocorreu no segundo trimestre, nos 12,9%, período em que o custo de trabalho disparou, em consequência, 14,2%. Já no terceiro trimestre, houve um menor impacto da pandemia nas horas trabalhadas (menos 2,9%) e nos custos calculados (mais 6%), com o trimestre final do ano a registar de novo maior redução nos horários, de 3,3%, e maior subida de custos, em 6,6%.

Segundo os dados do INE, em termos anuais, em 2020 a construção foi o sector com menor subida nos custos do trabalho, que aumentaram 3,8%, depois de ter visto as horas trabalhadas caírem apenas 1,7%, e com o custo médio por trabalhador a subir 2,1%.

Já os serviços viram o índice de custo do trabalho escalar 8,4%, com as horas trabalhadas no sector a quebrarem em 5,9%. O custo médio por trabalhador subiu 1,6%.

Na indústria, o custo do trabalho aumentou 7,9%, com as horas trabalhadas a quebrarem 5,6% e o custo médio por trabalhador a subir 1,2%.

Nos restantes sectores - num conjunto que inclui administração pública, educação, saúde, mas também atividades da cultura e alguns serviços - o custo do trabalho subiu 9,7%. O corte de horas trabalhadas sofrido foi de 6%, e o custo médio por trabalhador aumentou 2,8%.