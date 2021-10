Custo dos combustíveis e matérias-primas abrandam exportações do Metal Portugal

Contentores em navios no Porto de Lisboa © Gerardo Santos / Global Imagens

As exportações do Metal Portugal metalúrgica e metalomecânica mantêm o seu ritmo de crescimento "estável", mas "aquém do esperado". Em comunicado, a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP), explica que o "furar das expectativas" se deve, "em grande medida", ao agravamento "constante e ininterrupto" do custo das matérias-primas, do transporte marítimo e, mais recentemente, do combustível e da energia".

Em agosto, a fileira do metal exportou 1.104 milhões de euros, o que representa um aumento de 2,6% face ao mês homólogo. No entanto, diz a AIMMAP que, apesar destes números serem "bastante bons", já que agosto é, geralmente um mês marcado pelo "abrandamento generalizado da economia" devido ao período de férias, ficaram "aquém do esperado".

"Estamos a chegar a um ponto em que se está a tornar insustentável manter as empresas a laborarem. O custo das matérias-primas, o aumento do custo de transportes, e o aumento brutal dos custos do combustível e da energia afetam diretamente as nossas empresas e urge o Governo tomar uma posição para que torne sustentável um dos maiores setores da economia portuguesa", defende o vice-presidente da AIMMAP, Rafael Campos Pereira. Para este responsável, e dado que "uma parcela muito significativa" dos preços dos combustíveis e da energia são referentes a taxas e impostos, a situação "deve ser resolvida e invertida imediatamente".

Em termos acumulados, a fileira do Metal Portugal exportou, nos primeiros oito meses do ano, bens no valor de aproximadamente 12.969 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 25,6% face ao período homólogo e de 0,7% comparativamente ao período de janeiro a agosto de 2019. No total, as empresas da indústria metalúrgica e metalomecânica já exportaram, este ano, quase mais 95 milhões de euros do que no período pré-pandemia.