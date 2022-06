Custo horário da mão de obra sobe 3,2% na zona euro e 3,7% na UE até março

© (Rui Oliveira/Global Imagens)

Os custos horários da mão de obra aceleraram 3,2% na Zona Euro e 3,7% na União Europeia (UE) entre janeiro e março, em termos homólogos, revelou esta quinta-feira o Eurostat.

O Eurostat explica que a subida dos custos horários da mão de obra deve-se ao aumento dos salários e vencimentos e dos custos não salariais - componentes que formam este indicador. A componente dos salários e vencimentos subiu 2,7% na Zona Euro e 3,3% na UE. Já os custos não salariais cresceram 4,8% na Zona Euro e 3,3% na UE.

A Hungria (20,1%), a Bulgária e a Letónia (12,8%) e a Lituânia (12,6%) foram os países onde os custos horários da mão de obra cresceram mais no primeiro trimestre, em termos homólogos. Portugal registou um ligeiro aumento homólogo de 0,9%. Grécia (-4,7%) e Dinamarca (-0,7%) foram os únicos Estados da UE onde os custos da mão de obra diminuíram.

Estes dados foram revelados no mesmo em dia em que o Eurostat fez saber que as ofertas de emprego subiram 3,1% na Zona Euro e 2,9% na UE, nos primeiros três meses do ano.