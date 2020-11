Custos de construção aumentam 2,3%

© Leonel de Castro/Global Imagens

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 2,3% em setembro face ao mesmo mês do ano passado, registando um decréscimo de 0,2 pontos percentuais (p.p.) relativamente a agosto, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A componente mão-de-obra impulsionou o aumento do índice de custos em termos homólogos.

Segundo o Índice de Custos de Construção de Habitação Nova publicado hoje pelo INE, os preços dos materiais aumentaram 0,9% em setembro face ao mês homólogo (1,3% no mês anterior). Já o custo da mão-de-obra aumentou 4,4% em setembro (4,2% em agosto).

O custo da mão-de-obra contribuiu com 1,8 p.p. para a formação da taxa de variação homóloga do índice de custos de construção de habitação nova. A componente dos materiais contribui com 0,5 p.p..

A taxa de variação em cadeia foi de -0,2% em setembro. Tanto os custos dos materiais como da mão-de-obra diminuíram 0,2%.

As componentes mão-de-obra e materiais contribuíram com -0,1 p.p. para a formação da taxa de variação mensal.