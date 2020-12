Custos de construção de habitação nova aumentam 2,2% em outubro

© D.R.

Lusa 09 Dezembro, 2020 • 13:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os custos de construção de habitação nova deverão ter aumentado 2,2% em outubro, tal como em setembro, em termos homólogos, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o Índice de Custos de Construção de Habitação Nova, o preço dos materiais e o custo da mão-de-obra apresentaram, respetivamente, variações de 1,3% e de 3,6% face ao período homólogo.

Em setembro, os preços dos materiais tinham aumentado 0,8% e o custo da mão-de-obra tinha subido 4,1%, face ao ano passado.

A taxa de variação mensal do índice, por sua vez, foi de 0,3% em outubro, com o custo dos materiais a aumentar 0,4% e o da mão-de-obra 0,1%.

O Índice de Custos de Construção de Habitação Nova é, de acordo com as notas técnicas do INE, uma estatística derivada que tem como objetivo medir o custo de construção de edifícios residenciais em Portugal.