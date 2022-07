Custos elevados e falta de mão-de-obra impedem limpeza de terrenos

Há falta de mão-de-obra para limpeza de terrenos © LUSA

A lei obriga a que os proprietários limpem os seus terrenos de forma a prepará-los para verão e evitar o risco de incêndios. No entanto a subida dos preços praticados pelos profissionais e a falta de mão-de-obra são apontados pelos donos das terras, que não conseguem encontrar quem lhes limpe as propriedades.

Segundo a Fixando, a plataforma eletrónica de contratação de serviços, este ano registou-se um aumento de preços de cerca de 30 euros por serviço, o que se traduz numa subida de 329 euros para 360 euros este ano. Estes valores representam um aumento de 9,4%, desde 2021, revela, em comunicado, a empresa que analisou mais de 4735 pedidos que foram realizados na sua plataforma durante este ano. A Fixando concluiu também que há falta de profissionais especializados nesta área.

Segundo Alice Nunes, diretora de Novos Negócios da Fixando, quatro em cada 10 portugueses não conseguem encontrar especialistas disponíveis para limpar os seus terrenos, com a oferta ainda mais limitada em fases de maior procura.

Entre os meses de abril e junho, os profissionais que estão inscritos na Fixando responderam a 68% dos pedidos de limpeza de terrenos, verificando-se uma maior disparidade entre a procura e a oferta nos distritos do interior.

Ainda de acordo com a análise da plataforma "com o aumento da procura no digital e a falta generalizada de mão-de-obra, estima-se que a percentagem de clientes sem resposta atinja quase os 50% durante os próximos meses. "É uma situação que poderá agravar-se em 2023, caso não exista uma inversão deste paradigma", refere Alice Nunes.

Caso se verifique esta situação, e a par com a inflação e o aumento de preços, este cenário poderá pôr em causa a limpeza de muitos terrenos, alerta a Fixando que cita dados do ministério da Administração Interna revelados esta semana, que dão conta que só este ano já foram realizadas cerca de 11 mil notificações, que deram origem a mais de 800 contraordenações a proprietários que não cumpriram com a limpeza dos seus terrenos.