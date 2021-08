Custos exigidos no IVAucher afastam comerciantes

São Miguel, Açores. EDUARDO COSTA/LUSA © LUSA

Os comerciantes consideram que os custos envolvidos na solução de pagamentos relacionada com a iniciativa IVAUcher são elevados, o que afasta a adesão ao programa por parte dos estabelecimentos.

A notícia é avançada esta sexta-feira pelo Jornal de Negócios que salienta que, com a adesão ao programa quase a chegar ao fim, no final de agosto, o balanço está aquém do esperado.

No mês de outubro, os consumidores vão poder beneficiar de descontos de até 50% no alojamento, restauração e cultura usando as verbas arrecadadas no IVAucher. Mas o leque de locais onde será possível fazê-lo pode ser limitado.

Nem Governo nem SaltPay, a empresa que operacionaliza o IVAucher, revelam, para já, quantos estabelecimentos comerciais aderiram ao programa.

Segundo o Negócios, as associações representativas dos setores abrangidos admitem que a adesão não tem sido a desejada, tendo em conta os custos exigidos aos comerciantes pela SaltPay - que, aliás, são mais altos, em parte, do que aqueles que a antiga Pagaqui (comprada pela SaltPay) cobrava.

Fonte oficial da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) disse ao jornal que "deveria ter existido uma intensa promoção e divulgação do programa junto dos nossos clientes, o que, seguramente, iria incentivar os portugueses a aderir". "Há um conjunto de custos e de "burocracias" inerentes ao funcionamento deste programa que afasta as empresas de aderirem a esta iniciativa", referiu a mesma fonte da AHRESP.

"É uma medida bem-vinda e esperamos sentir algum impacto quando as pessoas puderem descontar o valor acumulado, mas não sentimos um aumento substancial dos pedidos de fatura com número de contribuinte", apontou o presidente da Associação de Marcas de Retalho e Restauração (AMRR), Miguel Pina Martins.