Custos políticos arrastam tarifas reguladas da luz até 2023

É a crónica de uma morte anunciada que tarda em concretizar-se. O fim das tarifas reguladas de eletricidade foi, mais uma vez, adiado pelo Governo. Na semana passada, no Parlamento, o ministro do Ambiente anunciou que, em vez de acabar a 31 de dezembro de 2020, o mercado regulado vai manter-se em vigor por mais três anos. Desde 2011 que o prazo para a transição vem sendo sucessivamente prolongado. Com esta, é a sexta vez.

O Dinheiro Vivo questionou o Governo sobre os motivos de mais uma prorrogação, mas não obteve esclarecimentos. Questionado também sobre a necessidade de obter luz verde de Bruxelas para mais um prolongamento, fonte do Executivo refere que graças a uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, não está prevista “a existência de autorização da Comissão Europeia relativamente à adoção, pelos Estados-Membros, de mecanismos de fixação de preços (regulados)”.

Para os consumidores, a medida é uma boa notícia, defende Vítor Machado, representante da Deco no Conselho Tarifário da ERSE, na medida em que os protege das tarifas “pouco competitivas” do mercado liberalizado.

“A decisão justifica-se plenamente. As tarifas reguladas mantêm-se porque o mercado liberalizado defraudou as expectativas. Não cumpriu o que era suposto, que era produzir tarifas mais competitivas e aliciantes para os consumidores face às que são determinadas pelo regulador. Esta é a a única forma de salvaguardar os consumidores e manter esta espécie de porto de abrigo”.

O motivo para o flop do mercado liberalizado chama-se Custos de Interesse Económico Geral (CIEG). Enquanto estes não baixarem, é pouco provável que o mercado regulado acabe. Os CIEG são os chamados “custos políticos”, que incluem subsídios à produção de renováveis ou as “rendas” da energia pagas à EDP.

Depois de quatro anos em queda, os CIEG aumentaram este ano 242 milhões de euros, para perto de 1,4 mil milhões de euros. Estes custos representam quase metade da fatura da luz paga pelos consumidores e “são custos que os comercializadores não controlam”. Enquanto persistirem, resta “pouco espaço de manobra aos fornecedores para criar uma proposta com valor para os consumidores”. Para Vítor Machado, “é essa reflexão que os nossos governantes deveriam ter”.

“Vão surgir oportunidades”

Segundo as contas da Deco, baseadas nos vários simuladores disponíveis, só um terço das propostas do mercado liberalizado de eletricidade têm vantagens face ao preço praticado no mercado regulado, que este ano foi reduzido em 0,4%. “A vantagem ronda 10 a 30 euros de poupança anual, o que é pouco para desmobilizar a cultura dos portugueses em relação à prestação deste serviço. A ligação histórica e cultural à EDP ainda vai demorar a desaparecer”, considera Vítor Machado.

Apesar da poupança ser curta, o especialista aconselha os consumidores a fazerem simulações com frequência, porque “mais tarde ou mais cedo vão surgir oportunidades”. Atualmente, restam no mercado regulado 977 mil consumidores.

A Deco recorda que o setor elétrico tem, ainda assim, uma vantagem face ao gás natural, também ele regulado. No caso da eletricidade, os consumidores podem, desde 2018, “saltar” entre o mercado liberalizado e o regulado, o que não acontece com o gás natural. E desde 1 de janeiro de 2018, foram cerca de 15 mil os clientes que inverteram a marcha, dos quais 1950 são relativos a 2019, revela a ERSE ao DV.

“Essa possibilidade pressiona o setor liberalizado a oferecer propostas mais interessantes”. E considera que essa impossibilidade no caso do gás natural é “grave”, porque “com apenas uma exceção, todas as tarifas do mercado liberalizado de gás natural são mais caras que o regulado”.

A Deco ressalva que “já tem vindo a alertar para esta matéria”, e que ao contrário da eletricidade, o gás natural não tem CIEG, pelo que os custos devem-se a outro fator “As comercializadoras querem espremer ao máximo uma fonte energética que tendencialmente vai diminuir. O Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica e o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 têm implícita uma eletrificação do país e dos consumos. Este fim de ciclo não acontecerá dentro de dois ou três anos, mas as energias fósseis vão tendencialmente perdendo peso. Por isso há um aproveitamento nesta fase final, para que as margens se mantenham um bocadinho mais elevadas”.