Da Web Summit para o i-Danha Food Lab, no "comboio da inovação"

Monsanto, Idanha-a-Nova © Leonardo Negrão/Global Imagens

No dia em que a Web Summit terminar em Lisboa, no próximo dia 4 de novembro, está previsto um comboio da especial, o "Comboio da Inovação", para levar os interessados até Monsanto, para participarem no i-Danha Food Lab, que decorrerá nesse fim de semana em Idanha-a-Nova, depois de dois anos de ausência devido à pandemia.

A 5.ª edição, que conta com 30 oradores nacionais e internacionais, está a cargo das mesmas entidades: a Building Global Innovators (BGI), o Food4Sustainability CoLAB, o EIT Food e a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, para uma vez mais "celebrar a inovação no setor agroalimentar português".

São esperados investidores, empresas, startups e profissionais do setor, para participarem em "sessões interativas, workshops, explorar oportunidades de networking com especialistas da indústria, visitar fábricas e explorações agrícolas e descobrir programas e iniciativas no setor agroalimentar", segundo os organizadores.

"Um dos principais objetivos do evento é promover a transição da produção alimentar para uma economia circular, minimizando o desperdício de alimentos e enfrentando um dos grandes problemas da atualidade: a necessidade de alimentar, de forma saudável e sustentável, uma população em constante crescimento", lê-se num comunicado à Imprensa.

Entre os oradores, destaque para Katie Wilson, diretora executiva da Urban School Food Alliance e ex-membro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos; Philip Fernández, atual Diretor de Projetos Agrícolas do EIT Food; e Isabel Carvalhais, membro do Parlamento Europeu.

Segundo os organizadores, a participação no i-Danha Food Lab é gratuita, mas quem quiser beneficiar de serviços de transporte (comboio e autocarro) ou de catering (durante todo o evento), poderá adquirir os bilhetes através do website oficial, com descontos early-bird até 23 de outubro, sendo que as inscrições já estão a decorrer.

Em retrospetiva, diz a organização que o evento já contou com mais de 600 participantes, 107 startups, 22 oradores internacionais e representantes de três órgãos da Comissão Europeia: EIT Digital, o EIT Food e o EIT Climate-KIC.

No apuramento do trabalho até aqui realizado, refere-se que, "desde a 1.ª edição do i-Danha Food Lab, em 2016, importantes resultados têm-se materializado para colocar Idanha-a-Nova na vanguarda da produção alimentar biológica, nomeadamente a criação de emprego; a atração de investimento nacional e estrangeiro; a concretização de programas de inovação e de projetos-piloto no território; o aumento da visibilidade mediática da região; e a abertura do Laboratório Colaborativo Food4Sustainability, fruto auspicioso do i-Danha Food Lab".