Saiba quais foram as preferências dos clientes em 2017

Dan Brown, Salvador Sobral e Paula Rego foram os preferidos dos clientes da Fnac em 2017 no que toca aos livros, música e cinema.

De acordo com um comunicado da empresa em jeito de balanço do ano que agora está a acabar, Dan Brown foi o autor mais vendido com o livro “Origem”, seguido por Manuel Pinto Coelho com “Chegar Novo a Velho”.

O terceiro lugar na tabela é ocupado por Paula Hawkins com “Escrito na Água” e no quarto posto surge a última aventura dos gauleses irredutíveis em “Astérix e a Transitálica”.

“O Caderno das Piadas Secas”, de Pedro Pinto, Gonçalo Castro e João Ramalinho fecham o top five dos livros mais vendidos ao longo deste ano.

Na música, o mais procurado pelos clientes da Fnac foi Salvador Sobral com “Excuse Me”, seguido por Tony Carreira (Sempre Mais) e David Fonseca com o seu tributo a David Bowie. O quinto disco mais vendido foi de Raquel Tavares com as suas versões de Roberto Carlos.

Nos filmes, as “Histórias e Segredos” de Paula Rego ocupa a primeira posição da tabela, seguido por “Velocidade Furiosa 8” e as “Cinquenta Sombras Mais Negras”. “A Bela e o Monstro” e os “Monstros Fantásticos e onde Encontrá-los” fecham o top five.

Na categoria de animação, o filme mais vendido foi o “Zootropolis”, seguido pelos “Trolls” e “Cantar!”.