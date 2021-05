Dão debate a sustentabilidade da vinha e do vinho

Rota do Dão. © André Rolo / Global Imagens

A sustentabilidade da vinha e do vinho é o tema da conferência internacional que a Comisão Vitivinícola Regional do Dão organiza, na próxima sexta-feira, dia 21 de maio, no Instituto Politécnico de Viseu, e que será transmitida online nas redes sociais e no Youtube dos Vinhos do Dão.

O encontro, que conta com o apoio de The Porto Protocol , reúne "alguns dos maiores especialistas nacionais e estrangeiros" no tema, analisando casos, perspetivas e possibilidades. A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, terá a seu cargo o encerramento da conferência.

"Com o contexto atual que vivemos, devido à pandemia, tivemos que alterar o formato do evento e pareceu-nos, mais do que nunca, pertinente discutir a sustentabilidade no setor vínico na medida em que iniciamos o nosso próprio programa de sustentabilidade, em parceria com as CVR´s que integram a região Centro. Para isso teremos vários especialistas, tanto nacionais como estrangeiros, que abordarão temas relevantes", explica, em comunicado, o presidente da CVR Dão, Arlindo Cunha.

Entre outros, estarão programas de sustentabilidade tidos como de referência, nomeadamente a Equalitas de Itália e "Sustainable Winegrowing" da Nova Zelândia, a visão do "trade" e dos consumidores nos diferentes mercados, o monopólio norueguês, num painel internacional moderado por Nick Breeze, jornalista especializado em clima e cofundador da "Cambridge Climate Lecture Series", além de painéis sobre o caso português: o programa implementado no Alentejo e as práticas implementadas por produtores e cooperativas. A visão do Instituto da Vinha e do Vinho e da ViniPortugal serão também dadas a conhecer.

A par da conferência, serão entregues os prémios "Os Melhores Vinhos do Dão no Produtor", além da atribuição do diploma "O Grande Vinho do Dão - IPV".