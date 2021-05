Dão traz vinho sustentável e desafios do território à mesa

© Global Imagens

A proposta é ambiciosa e reúne alguns dos maiores especialistas nacionais e estrangeiros em torno de um dos temas mais atuais e urgentes: a sustentabilidade da vinha e do vinho, com análise de casos, perspetivas e possibilidades. Neste ano num formato diferente e contando com a presença da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que encerrará o evento, o Dão Primores conta com o apoio de The Porto Protocol.

"Com o contexto que vivemos devido à pandemia, foi preciso alterar o formato do evento e pareceu-nos, mais do que nunca, pertinente discutir a sustentabilidade no setor vínico na medida em que iniciamos o nosso próprio programa de sustentabilidade, em parceria com as CVR que integram a Região Centro", explica o presidente da CVR Dão. "Para isso teremos vários especialistas, tanto nacionais como estrangeiros, que abordarão temas relevantes", acrescenta ainda Arlindo Cunha.

Organizado pela Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR) em parceria com o Instituto Politécnico de Viseu (IPV), este encontro reparte-se entre a conferência própriamente dita, no dia 21 de maio, no Instituto Politécnico de Viseu - "o mais completo seminário sobre sustentabilidade no setor do vinho, organizado no âmbito das Dão Innovation Sessions" -, seguindo-se, tal como aconteceu em edições anteriores do Dão Primores, a entrega de prémios "Os Melhores Vinhos do Dão no Produtor", além da atribuição do diploma "O Grande Vinho do Dão - IPV".

Entre outros, estarão em palco programas de sustentabilidade tidos como de referência, "nomeadamente a Equalitas de Itália e a Sustainable Winegrowing da Nova Zelândia; a visão do trade e dos consumidores nos diferentes mercados, o monopólio norueguês, num painel internacional moderado por Nick Breeze, jornalista especializado em clima e cofundador da Cambridge Climate Lecture Series", explicam os organizadores.

Haverá ainda tempo para assistir a painéis sobre o caso português, incluindo o programa implementado no Alentejo e as práticas implementadas por produtores e cooperativas, além da visão do Instituto da Vinha e do Vinho e da ViniPortugal.

A conferência será transmitida online nas redes sociais e no Youtube dos Vinhos do Dão.