Data de aumentos para técnicos superiores "não está fechada", assume governo

O governo vai decidir amanhã se aplica já, com efeitos a janeiro deste ano, a subida de salário nas posições de entrada da carreira de técnicos superiores para 1097 euros (estagiários) e 1268 euros (primeiros anos), ao invés de o fazer apenas a partir do próximo ano.

"A posição do governo não está fechada", assumiu a secretaria de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, após reuniões suplementares de negociação com os sindicatos da função pública nesta manhã.

As declarações confirmam a abertura avançada ao início da manhã pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), que pediu o estender de negociações com o objetivo de ver a aplicação retroativa de aumentos neste ano, tal como sucederá com assistentes técnicos.

"O projeto de decreto-lei vai ser apreciado amanhã em Conselho de Ministros e será essa a sede que decidirá a sua configuração final", disse Inês Ramires.

À reunião de governo irá uma proposta de subida de salário inicial de assistentes técnicos de 709 para 757 euros brutos (que, nalguns casos, se traduzirá em ganhos líquidos de cerca de três euros apenas, já após mudanças na tabela de retenção de IRS), que o governo já tinha manifestado pretender implementar em 2022, com efeitos a retroagirem a janeiro. Prevê-se que a medida abranja 17 mil trabalhadores com um custo de 14 milhões de euros.

Irá também a proposta de subida em torno dos 52 euros brutos para início de carreira de técnicos superiores, que inicialmente o governo se propunha aplicar em 2023, mas que poderá agora vir a aplicar neste ano, com efeitos a partir de janeiro. Neste caso, estão previstas subidas para 22 mil trabalhadores, num custo bruto estimado em 20 milhões de euros.

O decreto do governo programa também já a valorização de remunerações para doutorados da carreira de técnico superior, prevista para 2023. A medida antecipa um salário mínimo de 1632 euros para estas qualificações e subida de uma posição remuneratória para quem já está mais acima.

Para já, está previsto que esta valorização abranja 750 trabalhadores e tenha um custo de 3,5 milhões de euros. Mas o governo admite a hipótese de chegar a mais cerca de 500, estendendo a valorização a carreiras especiais e carreiras não revistas onde não exista uma exigência de qualificação com doutoramento à entrada.

