David Justino admite derrota mas não põe de parte “pequena vitória”

“Excesso de triunfalismo não é bom”, reagiu o antigo ministro da Educação. David Justino, às primeiras projeções da noite, que põem o PSD 10 pontos abaixo do PS. Com margens ainda pouco definidas, “preferimos esperar até à contagem final” para esclarecer o resultado” e interpretar o voto dos portugueses, disse.

Ainda assim, o deputado social-democrata admite que o PSD foi derrotado. “Nestas noites todos ganham e isso por vezes é triste e até ridículo… Nós se perdermos, perdemos. O PS ganhou, isso é claro, e só tenho de felicitar e desejar que sirva o país como nós gostaríamos de o servir também”, afirmou David Justino.

O antigo governante lembra porém que “ainda podemos ter uma pequena vitória e isso deixa-nos reconhecidos”. E justificou a esperança com a subida do PSD das primeiras projeções da campanha eleitoral para estas das eleições. “Conseguimos uma subida significativa e nessa perspetiva vamos aguardar até porque as margens podem não ser tão grandes”.