Davos. A cidade “idílica” onde o português “tem uma força única”

O primeiro impacto é visual. Davos dá a quem chega uma chapada de branco. Do alto das montanhas escorre a passadeira de água gelada que todos os anos dá as boas vindas a 3000 forasteiros. “É um local idílico, muito bonito. Terá sido também por isso que foi escolhido para receber os líderes mais poderosos”, conta António Pires de Lima.

O gestor e ex-ministro da Economia participou duas vezes no Forum Económico Mundial. Enquanto governante de uma economia a sair da quarentena, foi à caça de investimento. “Na altura eu e o ministro Paulo Portas multiplicámo-nos em viagens pelo mundo para atrair investidores. Em dois anos e meio fiz mais de 50 viagens. Posso dizer que para fazer os contactos que se conseguem em Davos são necessárias cinco ou seis viagens. É fundamental marcar presença”.

A estância de esqui dos milionários também não é estranha a João Vasconcelos. O ex-secretário de Estado da Indústria resume o evento numa palavra: exclusivo.

Recorda “as mesas redondas com cinco pessoas em que três são ministros de países diferentes” ou as conversas de corredor com alguns dos CEO mais poderosos do mundo. Mas mais do que as caras conhecidas do Forum, relembra Davos, a cidade-postal.

“É praticamente uma aldeia e a maior comunidade estrangeira é a portuguesa. Em todo o lado há portugueses, desde polícias a funcionários de restaurantes e hotéis. É muito simpático para um português estar em Davos. Andávamos na rua com o primeiro-ministro e as pessoas saíam à rua para nos cumprimentar.. Portugal tem uma força única em Davos”, sublinha.

A força de Davos em Portugal também é significativa. Que o diga Afonso Mendonça Reis, membro da comunidade Global Shapers, uma rede mundial de empreendedorismo jovem que tem lugar cativo em Davos. Foi na vila suíça que o professor da Nova SBE conheceu o príncipe herdeiro da Noruega, ganhou um fã e ficou com uma história para contar. O movimento Inspira o teu Professor , criado pelo docente, foi convidado para ir a Oslo “para uma semana de troca de boas práticas e visita aos parceiros no terreno”.

Foi a partir daí, conta Afonso Reis, que a iniciativa ganhou visibilidade e “estabeleceu parcerias criticas para se desenvolver e consolidar”. Hoje, vê Davos como “um momento alto do ano para rever amigos e conhecer iniciativas que nunca teria conhecido de outra forma”.