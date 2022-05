Dinheiro Vivo 25 Maio, 2022 • 19:22 Partilhar este artigo Facebook

Da intervenção de George Soros, na última noite, em que se focou sobre a atual crise mundial e o potencial destrutivo da guerra na Ucrânia, à admissão do presidente do banco central alemão, Klaas Knot, em declarações à CNBC, de que uma subida de 50 pontos base nas taxas de juro já em julho não está afastada, aqui ficam os quatro pontos mais relevantes do dia em Davos.

Há ainda tempo para foco na varíola-dos-macacos e a pandemia covid, e as declarações de Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, neste resumo de um minuto.

