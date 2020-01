Davos. Pessimismo dos empresários atinge níveis recorde

Nunca tantos empresários se manifestaram descrentes na evolução da economia mundial. 53% dos inquiridos no Global CEO Survey, da PwC, apresentado esta segunda-feira, em Davos, acreditam que a economia mundial vai arrefecer em 2020. Há dois anos eram apenas 5% os pessimistas.

Em dois anos apenas, o cenário económico mundial mudou radicalmente. Em 2018, a confiança dos empresários atingia níveis recorde, este ano, é o pessimismo que reina. Mais de metade dos empresários mundiais, 53% para ser mais exato, inquiridos na 23ª edição do Global CEO Survey, que esta segunda-feira foi apresentado em Davos, na Suíça, preveem que a taxa de crescimento da economia mundial irá abrandar em 2020. Um aumento de 24 pontos percentuais face ao inquérito de 2019 e de 48 pontos percentuais face a 2018. Nesse ano, os pessimistas representavam, apenas, 5% das respostas.

Em termos geográficos, a desconfiança dos empresários quanto ao crescimento económico mundial é “particularmente significativa” na América do Norte, na Europa Ocidental e no Médio Oriente, com 63%, 59% e 57% respetivamente dos CEO inquiridos em cada uma destas regiões a apontar para um crescimento global mais anémico. Os empresários da Europa Central e do Leste são os menos pessimistas, com apenas 43% a apontarem para um decréscimo do crescimento mundial, sendo que os dirigentes empresariais da Ásia-Pacífico são os mais otimistas: 35% dos inquiridos acreditam que a economia vai crescer.

Realizado pela PwC para o Fórum Económico Mundial, que reúne os principais decisores políticos e económicos do mundo em Davos, na Suíça, de 21 a 24 de janeiro, o estudo Global CEO Survey, a que o Dinheiro Vivo teve acesso, resulta da compilação das 1.581 entrevistas realizadas a presidentes executivos de companhias em 83 países.

Para Bob Moritz, presidente da PwC, estes dados não são surpreendentes, atendendo à “persistente incerteza sobre as tensões comerciais, às questões geopolíticas e à falta de acordo sobre como lidar com as mudanças climáticas”. Quando muito, só a dimensão do descontentamento surpreende. “Os desafios enfrentados pela economia global não são novos, mas a sua escala e a velocidade a que alguns estão a evoluir, é. A questão principal para os líderes reunidos em Davos é: como nos vamos unir para os enfrentar”.

Em comunicado, Bob Moritz recorda que, apesar dos pessimismo recorde, “há ainda oportunidades reais lá fora”. O que significa que, com uma “estratégia ágil”, um “foco nítido” nas expectativas em mudança dos stakeholders e com a “experiência acumulada” de dez anos a operar num ambiente desafiante, os líderes empresariais “podem enfrentar uma crise económica e continuar a prosperar”.

A falta de confiança dos empresários não se resume às perspetivas da economia mundial, mas, também, às previsões de crescimento das suas próprias organizações. Só 27% dos inquiridos estão “muito confiantes” no crescimento da sua empresa nos próximos 12 meses. O nível mais baixo desde 2009, destaca a PwC. Em termos de geografias, a China e a Índia apresentam os índices mais elevados de confiança, com 45% e 40% respetivamente. Seguem-se os EUA (36%), o Canadá (27%), o Reino Unido (26%) e a Alemanha (20%). França e o Japão são os países com os líderes empresariais menos otimistas, com apenas 18 e 11%, respetivamente, de empresários confiantes num aumento das receitas em 2020.

Principais ameaças

Mas o que preocupa os empresários mundiais? O excesso regulatório permanece como a principal ameaça apontada pelos inquiridos do Global CEO Survey, com 36% das respostas, mas logo de seguida surgem os conflitos comerciais com 35% e a incerteza da economia mundial, com 34%. Curiosamente, os conflitos comerciais eram a quarta preocupação, em 2019, atrás de questões como a incerteza política e a disponibilidade de mão de obra qualificada, e a incerteza económica surgia quase no fim da tabela.

As ameaças cibernéticas ascenderam ao quarto lugar dos maiores riscos apontados pelos empresários a nível global, embora a cibersegurança seja a principal preocupação dos líderes empresariais norte-americanos. Na Europa Ocidental surge, apenas, em terceiro lugar, sendo que o excesso regulatório domina as preocupações, seguido dos conflitos comerciais. Na América Latina não consta, sequer, de entre o top 10 de ameaças referenciadas, na Ásia-Pacífico surge em 8º lugar, no Médio Oriente em 4º.

E quem está a ganhar com a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China? Claramente a Austrália. Embora os EUA continuem a ser o principal mercado em que a maioria dos empresários espera crescer no próximo ano, com 30% das respostas, um ponto percentual à frente da China, que tem 29%, a guerra comercial entre os dois países “prejudicou seriamente a atratividade dos EUA para os líderes empresariais chineses”, destaca a PwC. Em 2018, 59% dos inquiridos na China selecionaram os EUA como um dos três principais mercados em que iriam crescer, em 2020 esse número “caiu drasticamente” para apenas 11%. Quem ganha é a Austrália, mercado de aposta de 45% dos empresários chineses inquiridos, versus os 9% de há dois anos.

Em termos globais, os principais mercados de aposta dos empresários que participaram no estudo são, além dos já referidos EUA e China, a Alemanha (13%), a Índia (9%) e o Reino Unido (9%). “Um forte resultado para o Reino Unido, dada a incerteza criada pelo Brexit”, sublinha a PwC.

Embora o excesso regulatório seja a principal preocupação apontada pelos líderes empresariais de todo o mundo, a grande maioria reconhece que será necessário efetuar “alterações regulatórias significativas” ao nível tecnológico, com mais de dois terços dos inquiridos a acreditar que os diversos governos irão introduzir nova legislação para regular os conteúdos na Internet e nas redes sociais e para por fim ao domínio dos gigantes tecnológicos. A maioria dos CEOs (51%) também prevê que os governos venham a obrigar, cada vez mais, o setor privado a “compensar financeiramente os indivíduos pelos dados pessoais que colecionam”, refere o estudo.

O desafio de qualificação

Embora a falta de mão de obra qualificada seja uma das principais preocupações dos empresários, constituindo mesmo a “principal ameaça ao crescimento” das empresas, e a maioria reconheça que o investimento na requalificação dos seus funcionários é a “melhor maneira” de enfrentar o problema, os dados mostram que pouco está, efetivamente a ser feito. Na verdade, só 18% dos inquiridos dizem ter feito “progressos significativos”na implementação de um programa de reforço de qualificações. A PwC recorda um outro estudo que realizou e que mostra que 77% dos 22.000 trabalhadores inquiridos em todo o mundo dizem que gostariam de aprender novas competências, mas que apenas 33% consideram ter tido oportunidade de o fazer.

“O reforço de competências será uma das principais questões em discussão esta semana em Davos e nós, líderes empresariais, educadores, governos e sociedade civil, devemos trabalhar juntos para garantir que as pessoas em todo o mundo estão produtivamente envolvidas num trabalho com significado e que seja gratificante. Os líderes têm aqui um papel chave a desempenhar. Embora as pessoas possam ter medo do futuro, estão dispostas a aprender e evoluir e olham para os líderes para que estes lhes indiquem um caminho confiável”, defende ainda Bob Moritz.

Alterações climáticas, uma oportunidade ou um desafio?

Embora as alterações climáticas não surjam entre as dez principais ameaças às perspetivas de crescimento dos empresários, estes tomam consciência crescente das vantagens de tomarem medidas para reduzirem a sua pegada de carbono. “Comparado a uma década atrás, quando fizemos a última vez esta pergunta, os CEOs têm agora duas vezes mais probabilidade de “concordar veementemente” que o investimento em iniciativas de mudança climática aumentam a sua vantagem em termos de reputação (30% em 2020 em comparação com 16% em 2010) enquanto 25% dos líderes empresariais hoje, em comparação com 13% em 2010, vê as iniciativas das alterações climáticas a levar ao desenvolvimento de novos produtos e de oportunidades de serviço para a sua organização”, sublinha a PwC.

E embora a forma de encarar estas oportunidades se mantenha relativamente estável nos EUA e no Reino Unido, houve uma “mudança drástica” de pontos de vista na China na última década. “Em 2010, só 2% dos CEOs da China olhavam para as alterações climáticas como uma oportunidade, número que em 2020 cresceu para 47%”, diz o estudo, sublinhando que este foi “de longe” o maior crescimento de respostas positivas em todos os 83 países incluídos na pesquisa. Mas a PwC salienta: “Para que essas oportunidades se transformem em histórias de sucesso de longo prazo, os princípios das alterações climáticas têm de ser incorporados na cadeia de valor das empresas”.

O estudo da PwC foi realizado entre setembro e outubro de 2019, num total de 1581 inquéritos, dos quais 46% representam empresas com um volume de negócios superior a mil milhões de dólares, 35% faturam entre 100 milhões e mil milhões e 15% têm vendas de até 100 milhões. A maioria das empresas envolvidas no estudo (55%) são companhias privadas.