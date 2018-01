Davos. Portugal parte à conquista da montanha do dinheiro

A lição vai bem estudada. Já se conhecem os cantos à casa. Após uma missão bem sucedida no ano passado, o Governo português volta na próxima semana a mudar-se de armas e bagagens para uma estância de esqui na Suíça. É já na terça-feira que começa o desfile dos donos do mundo em Davos e ninguém quer ficar de fora.

António Costa aprendeu o caminho para o Forum Económico Mundial no ano passado, seguindo as passadas do Executivo anterior. Até 2014, Davos não existia no mapa das prioridades de quem governava Portugal. Só desde então se tornou numa peça fulcral para captar investimento.

Tal como na edição anterior, a entourage do primeiro-ministro vai apostar na promoção da marca Portugal. Para quarta-feira está agendada a iniciativa Portugal Day, um evento à margem do Forum que funcionará como montra do best of que o país tem para oferecer. O número de empresas inscritas ultrapassou as expectativas, sabe o Dinheiro Vivo, estando o evento com lotação esgotada.

É esperado um discurso de António Costa, o primeiro chefe de Governo a ir a Davos desde António Guterres, focado na estabilidade económica do país. O evento também está na agenda de Manuel Caldeira Cabral, que deverá proferir um discurso mais focado nas empresas.

O ministro da Economia andará, de resto, numa roda viva durante toda a semana, tendo agendadas intervenções para todos os dias da cimeira. Na terça-feira, dia em que o evento arranca oficialmente, Caldeira Cabral, que segue acompanhado pela secretária de Estado da Indústria, Ana Lehmann, vai reunir-se à porta fechada com grandes empresas internacionais.

“O ano passado já fomos lá com alguns resultados económicos positivos e fomos tratados de forma extraordinária. Por isso imagino que este ano Portugal terá o melhor ano de sempre em Davos. É muito bom para a imagem do país ter lá a maior quantidade possível de empresários”, destaca João Vasconcelos, ex-secretário de Estado da Indústria, que esteve no Forum nas duas últimas edições.

Na circunscrita lista de oradores da cimeira, que este ano conta com nada menos do que cinco líderes do G7, só há dois nomes portugueses. E um deles até surge na lista de speakers como “internacional”.

No dia 25, António Costa divide o palco com os primeiros-ministros da Holanda e Irlanda, e com uma Comissária Europeia sueca. No centro do debate estará o futuro do projeto europeu. Por agendar está ainda a intervenção do secretário-geral da ONU, António Guterres. A comitiva portuguesa vai contar ainda com Mário Centeno, a mais recente super-estrela das instituições europeias. E é precisamente na pele de Ronaldo do Eurogrupo que Centeno vai participar na cimeira.

Na lista de figuras nacionais que rumam às montanhas geladas consta o também repetente Carlos Moedas. E com uma agenda preenchida. Além de debates e mesas redondas com jovens e investigadores, o Comissário Europeu da Investigação, Ciência e Inovação terá um encontro à margem com Paddy Cosgrave. Ao que o Dinheiro Vivo apurou, o fundador da Web Summit, que é conselheiro de Moedas, fará acompanhar-se em Davos com uma delegação de peso.

Não é por acaso que a Web Summit é conhecida como “Davos dos geeks”. “O Forum é uma oportunidade única de reunir decisores e organizações mundiais, empresas, universitários e a sociedade civil. Este ano a cimeira visa continuar a refletir sobre uma visão de futuro para o mundo que permita trabalhar em soluções globais para os desafios comuns com que nos confrontamos todos . Tenho noção de que estamos num momento em que ainda não sabemos bem como regular a abertura ao mundo digital. É por isso importante que temas como a Inteligência Artificial, a ciência e a inovação estejam na agenda dos trabalhos”, sublinha Carlos Moedas.

A seleção de figuras nacionais convocadas para Davos fica completa com o presidente do Lloyds Bank, António Horta Osório, e com os já habituais representantes do setor empresarial: Henrique Soares dos Santos, administrador da Jerónimo Martins, José Soares dos Santos, administrador da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e Cláudia Azevedo, presidente da Sonae Capital.

Juntam-se aos 1900 líderes do setor privado, que este ano, a julgar pelo programa do evento, farão render como nunca o dinheiro investido na cimeira (ver caixa). Um dos temas em destaque na 48.ª edição do Forum será o futuro das lideranças na era da 4.ª Revolução Industrial. “Será um tema fundamental. Muitos destes CEO já perceberam que já não podem estar preocupados apenas com o mercado ou o retorno para os acionistas. O líder de uma grande empresa hoje tem de ter opinião sobre racismo, xenofobia, questões sociais, igualdade de género, e Davos vai focar-se muito nisso”, afirma João Vasconcelos.

Apesar de reconhecer a importância da cimeira, o ex-governante não deixa de apontar o dedo à redoma elitista que se forma à volta da cidade suíça. “Não é possível discutir o futuro só com banqueiros e governantes. É preciso incluir cientistas, ambientalistas, artistas, empreendedores. E Davos tem vindo a abrir-se um bocadinho, ainda que apenas em eventos paralelos. No Forum continua a ser uma coisa só para governantes e banqueiros, muito fechado. Acho que para discutir o futuro é preciso mais gente”.

A cimeira de Davos contará com três mil participantes de 119 países e 21% de mulheres. A presença mais esperada vem da Casa Branca. Há 18 anos que um Presidente dos EUA não comparecia.