DBRS assinala subida do custo do risco do crédito no 2.º trimestre

A agência de notação financeira DBRS Morningstar sinalizou hoje que os bancos europeus aumentaram o custo do risco do crédito no segundo trimestre, mas o crédito malparado não teve aumentos significativos devido às medidas adotadas no atual contexto de pandemia.

Num comentário hoje divulgado, com base na análise de uma amostra de 40 bancos europeus, a agência refere que Portugal, Itália e Espanha têm em média um custo do risco do crédito (evolução do risco de crédito para o qual os bancos criam provisões) de 85, 92 e 112 pontos, respetivamente, superior ao primeiro trimestre, mas que consideram “significativamente baixo” no contexto de contração do Produto Interno Bruto (PIB) destes países esperado para 2020 e do impacto da pandemia da covid-19 na economia.

No entanto, refere, o custo do risco do crédito “relativamente baixo destes países” também é influenciado pelas moratórias e outros apoios públicos relacionados com a pandemia e pelo fato dos empréstimos líquidos terem um forte crescimento no trimestre, uma vez que os bancos forneceram suporte de liquidez total para as suas economias, reduzindo, em média, o cálculo do custo de risco no segundo trimestre.

O crédito líquido cresceu 3% em Espanha, 4% em Portugal e 5% na Itália, “refletindo em parte a grande adesão por parte de bancos do Estado a crédito garantido pelo Estado para apoiar as economias destes países, e que também têm um tratamento regulatório preferencial, uma vez que são de risco zero ponderado para os bancos”.

Em relação ao crédito malparado (‘non-performing loans’), segundo a DBRS Morningstar, este não teve um crescimento significativo, o que é parcialmente explicado também pelas medidas adotadas pelos governos para prevenir a deterioração da qualidade dos ativos no atual contexto.

No final do primeiro semestre de 2020, os NPLs aumentaram 10%, em média, para a amostra de bancos europeus.

Todos os países, exceto Itália, Espanha, Bélgica, Finlândia e Portugal, sinalizaram níveis mais altos de NPLs no primeiro semestre em relação ao final de 2019.

Em Portugal, os NPLs diminuíram 5%.

