DBRS diz que Investimento público é chave para recuperação no sul da Europa

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Janeiro, 2021 • 15:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A agência de rating DBRS Morningstar considerou esta segunda-feira que o investimento público é chave para a recuperação económica nos países do sul da Europa após a pandemia de covid-19.

"A DBRS Morningstar acredita que os recursos da UE podem ser particularmente importantes para as economias do sul da UE, que deverão ser quase todas beneficiários líquidos dos fundos da UE", pode ler-se numa nota hoje divulgada com o título de "O investimento público é chave para a recuperação covid-19 no sul da UE".

De acordo com a agência de notação financeira, o sul da UE "tem geralmente ficado abaixo do resto da Europa por causa de uma combinação de fraca procura e de fraquezas no lado estrutural da oferta".

"Durante anos, a despesa de capital no sul da UE foi reduzida à medida que os governos apertaram a política orçamental", lembra a DBRS Morningstar.

"As decisões dos governos sobre como alocar os recursos da UE, a qualidade dos novos projetos, e a capacidade de implementação serão fatores chave em determinar quão eficazes esses recursos são ao acelerar a recuperação e fortalecer as perspetivas de crescimento de médio prazo", pode também ler-se na nota hoje divulgada.

A agência canadiana também considera que "novos e bons projetos podem não só aumentar a procura, mas aumentar o produto potencial", e salienta que "o progresso nas reformas para acelerar a taxa de absorção dos fundos da UE, juntamente com as subvenções, é chave para a recuperação facilitar a consolidação orçamental no médio prazo".

De acordo com a visão da DBRS, a pior prestação do sul da UE face ao leste do bloco e ao centro "reflete fraquezas estruturais e baixos níveis de investimento público na sequência da crise financeira global e da crise soberana", algo agravado pela dificuldade em realizar reformas económicas num contexto de "fraco crescimento económico e espaço orçamental limitado".

"Por exemplo, Portugal e a Grécia registaram um rácio médio de investimento público face ao PIB perto de 5% e 4%, respetivamente, de 2000 a 2008", e nos dez anos seguintes baixou "para 3,6% e 2,6% do PIB" nesses países.

A DBRS assinala que no total os Estados-membros do sul da UE devem receber a maior percentagem de subvenções dos programas de recuperação, atingindo 155 mil milhões de euros.

"A Grécia e Portugal vão beneficiar mais, ao receber subvenções que chegam aos 9% e 6% do PIB, respetivamente", refere a agência, que salienta ainda a importância de fazer reformas para absorver melhor os fundos.