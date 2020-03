Itália: Agência de rating diz que choque de curto prazo é “gerível”

A DBRS Morningstar pronunciou-se esta quinta-feira sobre a economia italiana. A agência de rating diz que o país revela “um certo grau de resiliência a choques de curto prazo”, e que “o potencial efeito positivo de um défice de 1,6% do PIB em 2019, o mais baixo desde 2007, é um feliz ponto de partida, mesmo se a esperada recessão, maior despesa orçamental e desativação das cláusulas de salvaguarda do IVA possam empurrar o défice orçamental total para cima dos 3% do PIB”, adianta Carlo Capuano, analista da DBRS.

A agência de rating diz que nas próximas semanas avaliará a profundidade da recessão e se se prolongará para além do segundo semestre. A principal fragilidade da economia italiana é, para a DBRS, o crescimento anémico e a elevada dívida pública “que limitam a sua flexibilidade em alturas de crise”.

“Um choque de curto prazo e profundidade moderada será muito provavelmente gerível e deverá ser seguido por uma retoma económica e novo compromisso de consolidação orçamental. No entanto, a emergência de sinais que sugiram uma queda mais profunda e prolongada poderá ter implicações negativas ao nível do rating”, sublinha a DBRS.

Segundo a empresa de notação financeira, os setores do turismo e dos transportes são os mais expostos a esta crise provocada pelo coronavírus. O turismo representa 5% do PIB italiano em termos diretos, e “o seu contributo negativo deverá estender-se por um período de tempo prolongado”. Também a indústria está sob pressão. “Embora a situação doméstica deva testar a resiliência das empresas italianas, o país é a segunda economia industrial da Europa e está muito integrada nas cadeias de valor europeias. A velocidade da recuperação italiana vai depender da eficácia da resposta global”, avisa Carlo Capuano.