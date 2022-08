DBRS sobe rating de Portugal. Governo destaca efeito positivo sobre juros das famílias

Agência de notação financeira DBRS © DR

A agência de notação financeira DBRS subiu esta sexta-feira a avaliação da dívida soberana portuguesa de "BBB" (alto) para 'A' (baixo), e mudou a tendência de "positivo" para "estável", segundo uma nota publicada pela agência canadiana.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirma, num comunicado enviado às redações, que "11 anos depois, Portugal volta a ter a sua dívida pública considerada como um investimento de qualidade dos grupos de notação A". "Este é um marco para a avaliação da dívida pública aos olhos dos investidores e mais um importante sinal de confiança internacional em Portugal", continua o governante, acrescentando que "os efeitos positivos nas taxas de juro da dívida soberana refletir-se-ão nos juros também suportados por empresas e famílias".

Fernando Medina refere ainda que "Portugal continuará empenhado numa estratégia de contas certas, traduzida numa marcada redução de dívida pública que visa proteger Portugal da incerteza global, e na promoção do potencial de crescimento da nossa economia".

De acordo com o ministério das Finanças, "a DBRS é assim a primeira agência de rating a colocar o risco da dívida portuguesa nos níveis de A, seis meses depois de ter melhorado a perspetiva para "positiva"".

"Num momento de elevada incerteza global, a decisão sublinha a confiança internacional que Portugal continua a conquistar com a estratégia financeira do Governo na gestão das contas públicas", prossegue a tutela.

A tutela explica que DBRS tomou esta decisão de elevar o rating da dívida portuguesa devido "à gestão orçamental e de política, destacando que a deterioração orçamental de 2020 se deveu ao impacto da pandemia da covid-19 e que o défice diminuiu rapidamente em 2021, estando a execução orçamental deste ano, até ao momento, em linha com a de 2019".

"A agência de notação sublinha também a vantagem de o país beneficiar de um quadro de forte estabilidade política, bem como o seu comprometimento com as regras de governação económica da União Europeia", acrescente o ministério.

"A DBRS justifica ainda a decisão com a evolução da dívida e da liquidez, dando nota da melhoria mais rápida do que o esperado da posição financeira da República", sinaliza fonte oficial do gabinete do ministro das Finanças.

A agência de notação financeira "reconhece que os encargos com juros diminuíram nos últimos anos, considerando que o perfil de financiamento com maturidades médias longas mitiga o risco associado à um contexto de condições de financiamento mais restritivo", conclui o comunicado

O rating é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.