De 2 mil pedidos de apoio às rendas só 479 avançaram

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) recebeu dois mil pedidos de empréstimos para pagamento de rendas, de 14 abril a 16 de junho, por perda de rendimento comprovada acima de 20%, mas só 479 processos foram concluídos, noticia o “Público”.

Reportando-se a informações prestadas pela presidente do IHRU, Isabel Dias, no dia 16 de junho, no Parlamento, o jornal refere que 684 pedidos tinham sido devolvidos aos requerentes e que 370 estavam a ser tratados pelos serviços.

A presidente da instituição admitiu dificuldades em analisar os processos e os documentos de prova, notando que as candidaturas nem sempre estão bem instruídas, lê-se na notícia.

Com a intenção de “não rejeitar liminarmente os pedidos e procurar ajudar as pessoas”, Isabel Dias acrescentou, citada no jornal, que a estratégia vai passar por “encurtar o número de contactos e o tempo que os técnicos andam à volta da mesma candidatura”. Por esse motivo, admitiu que “vão aumentar o número de pedidos rejeitados”, dizendo às pessoas para apresentar novo pedido.

“Os empréstimos do IHRU destinam-se unicamente aos arrendamentos habitacionais e servem para apoiar apenas inquilinos que ali tenham residência principal, fiadores de estudantes que estejam a mais de 50 quilómetros de casa ou senhorios que também tenham sofrido uma quebra de rendimento”, refere a notícia.

A Associação Lisbonense de Proprietários citada no mesmo texto comenta que tem pedido aos senhorios para falar desta solução aos inquilinos, considerando que seria “bom para todos”, mas admitiu que, “infelizmente, não está a ter adesão”.

Já a Associação de Inquilinos Lisbonense afirma que “não percebe” a existência de tão poucos processos e mostra-se preocupada, manifestando desconhecer se os inquilinos terão feito acordos com o senhorio por acharem que vão conseguir pagar mais tarde.