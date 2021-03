De Grauwe e Constâncio  debatem política monetária

Que novo papel se desenha para o Banco Central Europeu? Será preciso definir novas formas de apoiar as economias do euro? A ameaça da inflação foi substituída pela de um consumo anémico? Num momento em que a Europa ainda luta para ultrapassar a questão pandémica ao mesmo tempo que lida com os seus efeitos nas economias do euro, o eurodeputado Pedro Marques promove um debate para nos pôr a refletir sobre que perfil terá política monetária que sairá desta crise. O papel do BCE e como terá de ser alterado o desenho da política monetária no pós-pandemia são temas que vão estar em discussão na próxima quarta-feira, num webinar organizado por Pedro Marques (e colunista do DN) e pela deputada Danuta Hübner, do Partido Popular Europeu.

Pelas 13.00 de dia 24, juntam-se online os oradores escolhidos para levar a palco os desafios que se impõem neste tema, contando com um painel de luxo para levantar questões e deixar pistas, incluindo Paul De Grauwe, professor da London School of Economics, Stanislas Jourdan, diretor executivo da ONG Positive Money, Tobias Adrian, diretor do Departamento e dos Mercados de Capitais do FMI, e Vítor Constâncio, antigo vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE).

A dívida e as metas europeias para o défice, mas também a compra de ativos pela instituição liderada por Christine Lagarde, a bazuca europeia e a diversificação de programas existentes e novos para responder à economia da zona euro que resultar do contexto pandémico trazido pela covid-19 serão, assim, alguns dos temas em debate, contando-se com o contributo de nomes de relevo para apontar caminhos possíveis de futuro desta região. Para assistir, basta inscrever-se aqui: https://us02web.zoom.us/j/83676018011