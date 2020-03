De norte a sul do país: Saiba onde ficam os centros de testes para Covid-19

De norte a sul do país, vários concelhos portugueses estão a abrir centros de testes para detetar o novo coronavírus (Covid-19). Em parceria com laboratórios públicos ou privados, estes centros são cruciais para evitar o contágio desta doença, cujos sintomas só costumam surgir cinco dias depois de ser contraído este novo coronavírus.

Abaixo, saiba quais são os concelhos onde é possível realizar estes testes, com base em informações divulgados pelos municípios e pela Lusa:

Porto

Queimódromo – O centro de rastreio da Covid-19 instalado no Queimódromo, junto ao Parque da Cidade, no Porto, vai permitir a realização, numa primeira fase, de cerca de 400 testes diários, funciona sob marcação e em modelo de ‘Drive Thru’, ou seja, “através do carro”.

Lisboa

Parque das Nações – centro de rastreio móvel instalado no parque de estacionamento junto à Rua Vitorino Magalhães Godinho, terá capacidade para 150 análises diárias – podendo este número aumentar de acordo com as necessidades;

Escola Básica Quinta dos Frades, no Lumiar – capacidade para realizar entre 300 a 400 testes, funcionando com dois médicos e seis técnicos laboratoriais.

Os dois centros em Lisboa arrancam neste fim de semana e vão funcionar em parceria com os laboratórios privados Germano de Sousa e Unilabs.

Cascais

Centro de congressos de Cascais – população das antigas freguesias de Cascais, Estoril e Alcabideche;

Cerci de São Domingos da Rana – habitantes das freguesias de Carcavelos, Parede e S. Domingos de Rana

Os testes serão gratuitos e sujeitos a pré-inscrição. Serão feitos em parceria com os laboratórios Germano de Sousa e Joaquim Chaves.

Coimbra

Faculdade de Medicina – parceria entre a ARS do centro e o centro hospital local

Vila Nova de Gaia

Parque na Rua 14 de Outubro, nas traseiras da Praceta 25 de Abril – abre na sexta-feira e estará reservado para quem tiver “indicação médica” para ser avaliado

Santa Maria da Feira

Europarque – centro de colheita no centro de congressos, em modelo semelhante ao do município do Porto

(Lista em atualização)