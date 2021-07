De três concelhos em risco muito elevado, Portugal passou a ter 19

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Na semana passada eram três os concelhos que estavam com risco muito elevado - Lisboa, Sesimbra e Albufeira - e esta semana este número subiu para 19: Albufeira, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Constância, Lisboa, Loulé, Loures, Mafra, Mira, Moita, Odivelas, Oeiras, Olhão, Seixal, Sesimbra, Sintra e Sobral de Monte Agraço.

Nestes concelhos, o teletrabalho é obrigatório para todas as tarefas em que é permitido; os espetáculos podem ser até às 22h30, os ginásios não podem ter aulas de grupo, os casamentos e batizados vão estar limitados a 25% da capacidade. Os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30 aos dias de semana e têm de encerrar às 15h30 ao fim de semana (no interior, com um máximo de 4 pessoas por grupo; em esplanada, 6 pessoas por grupo).

O comércio a retalho durante a semana tem de encerrar até às 21:00. Ao fim de semana e feriados, retalho alimentar de portas abertas até às 19:00 e o retalho não-alimentar até às 15:30.

Nestes concelhos, estará em vigor a limitação de circulação na via pública a partir das 23:00.

Por outro lado, há 26 concelhos de risco elevado: Alcochete, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Avis, Braga, Castelo de Vide, Faro, Grândola, Lagoa, Lagos, Montijo, Odemira, Palmela, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Sardoal, Setúbal, Silves, Sines, Sousel, Torres Vedras e Vila Franca de Xira.

Nestes 26 concelhos está em vigor o teletrabalho obrigatório. Os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22:30 (no interior, com um máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanada, 10 pessoas por grupo). Os espetáculos culturais funcionam com os mesmos horários da restauração.

O comércio a retalho pode manter as portas abertas até às 21:00.

Também nestes concelhos estará em vigor a limitação da circulação na via pública a partir das 23:00.

Nota ainda que, a proibição de circular de e para a Área Metropolitana de Lisboa vai manter-se no próximo fim de semana, no âmbito das medidas restritivas de combate à pandemia de covid-19, assumiu o governo.