Salão de Genebra cancelado por causa do coronavírus

Os organizadores do Salão de Genebra anunciaram o cancelamento do evento que estava agendado para o período de 5 a 15 de março (com dois dias de imprensa a 3 e 4). A decisão foi tomada na sequência da proibição imposta pelo Governo local de eventos que promovam a concentração de mais de 1000 pessoas no mesmo espaço.

Ao longo dos últimos dias, com a expansão do surto de COVID-19 pela Europa, muitas vozes começaram a questionar-se sobre os riscos de organizar o Salão de Genebra, com a Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles, entidade que organiza aquele evento a decidir agora o seu cancelamento a escassos dias da abertura depois de o Governo da Suíça ter proibido eventos com mais de 1000 pessoas até 15 de março.

“Lamentamos esta situação, mas a saúde de todos os integrantes e visitantes, é a nossa prioridade absoluta, bem como a dos nossos expositores. Trata-se de um caso de força maior e é um duro muito duro para os expositores que tinham feito grandes investimentos na sua presença em Genebra”, referiu Maurice Turrettini, Presidente do Conselho da Fundação, que descartou a hipótese de remarcar o evento para uma data posterior ainda em 2020.

Ler mais em www.motor24.pt