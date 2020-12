Declarações de trabalhadores independentes corrigidas em 2021 sem juros

A Segurança Social vai, no próximo ano, retomar o cruzamento de dados com a Autoridade Tributária para apurar discrepâncias nas declarações trimestrais de rendimentos dos trabalhadores independentes relativas aos anos de 2019 e 2020, processo que ficou suspenso durante a pandemia.

"Uma vez que foi decidido o processo de revisão anual que é feito todos os anos, no sentido de fazer correções entre aquilo que foi declarado à Segurança Social nas várias declarações trimestrais ao longo do ano e aquilo que foram depois os rendimentos declarados em sede fiscal, permitido o apuramento de diferenças e a correção por parte dos trabalhadores", indicou o secretário de Estado da Segurança Social após reunião do Conselho de Ministros desta terça-feira.

Em comunicado, é referido que, "no plano contributivo, procurando evitar a introdução de um elemento de imprevisibilidade contributiva neste período especialmente exigente, é decidido adiar para 2021 a revisão anual das declarações dos trabalhadores independentes relativas a 2019".

Segundo o secretário de Estado da Segurança Social, das correções que sejam exigidas no final do processo não vai resultar o pagamento de juros pelos trabalhadores. "Este processo será feito em 2021 e respeitará não só ao ano de 2019 como ao ano de 2020. Serão feitas essas correções sem que isso signifique uma exigência de juros de mora acrescidos", assegurou.