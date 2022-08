Deco afasta subida prematura do preço da energia

© Paulo Spranger/Global Imagens

A Deco afasta, para já, os aumentos "alarmistas" de 40% no preço da eletricidade anunciados para este mês pelo presidente da Endesa, Nuno Ribeiro da Silva, em entrevista à Antena 1/Jornal de Negócios.

O jurista da Assciação para a Defesa do Consumidor, Luís Pisco, entende "as palavras do presidente da Endesa como uma preocupação legítima, face aos sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis e uma inflação a atingir patamares preocupantes", afirmou, em declarações ao Dinheiro Vivo.

Contudo, lembra que "foi exatamente para combater a espiral de crescimento do preço dos combustíveis e do gás, em particular, que foi criado o mecanismo de travão aos preços do gás". Deste modo, o jurista considera "prematuras e até algo alarmistas quaisquer declarações que apontem para valores de crescimento do preço da eletricidade com tal ordem de grandeza", isto é, de 40%.

Atendendo também "às declarações quer do secretário de Estado da Energia, [João Galamba], quer da própria ERSE quer de outro comercializador do mercado liberalizado de eletricidade", o jurista da Deco "não encontra razões para aumentos extraordinários de preços nos próximos meses".