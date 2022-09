Deco diz que comprar material escolar online é mais barato

Material escolar sai mais barato quando comprado online © Paulo Spranger / Global Imagens

Comprar material escolar online pode significar uma maior poupança. A conclusão é da Deco Proteste, que analisou os preços em 67 pontos de venda em território nacional. A Associação de Defesa do Consumidor concluiu ainda que existem vantagens na compra de material escolar na altura das promoções, mas existem diferenças consoante o tipo de loja e até entre lojas do mesmo tipo.

De modo a efetuar esta análise, a Deco considerou, numa primeira fase, 67 lojas físicas e online. Para uma lista de material escolar de primeiro ciclo a média de preços era de 97,95 euros, sendo que nas lojas online o valor encontrado foi mais barato, com valores na ordem 87,61 euros. Nos supermercados a mesma lista custava 90,83 euros. "Em termos globais, as papelarias foram os estabelecimentos onde o material escolar tinha o valor médio mais elevado, custando 118,13 euros", esclareceu a associação em comunicado.

Na segunda fase da pesquisa, o preço médio global dos mesmos materiais desceu para 88, 20 euros, ou seja menos cerca de 10% em comparação com a primeira pesquisa. Os valores nas lojas online foram os mais baixos (77, 05 euros, ou seja, menos 12%). "Seguiram-se os supermercados e as papelarias, onde os custos do cabaz se situavam, em média, nos 78,04 euros (menos 14%) e nos 114,47 euros (menos 3%), respetivamente", adianta a Deco.

Já uma lista de material escolar para alunos do segundo ciclo, e na primeira fase da análise, custava 152,43 euros em média. Na segunda fase desceu para 140,73 euros (menos quase 8%). Por tipo de loja verificaram-se diferenças dentro da mesma ordem de grandeza das registadas para o material do primeiro ciclo.

"Salienta-se ainda que, na primeira recolha de preços efetuada, os oito primeiros lugares da lista das insígnias com níveis de preços mais baixos para o cabaz de materiais do primeiro ciclo eram todos ocupados por lojas online. Do lado dos supermercados, o primeiro a aparecer no ranking é o Auchan, com o Intermarché na posição seguinte. Já no final agosto, os supermercados Auchan ganham destaque ao subirem para a quarta posição", revela a Deco Proteste.

Para o segundo ciclo, os quatro pontos de venda mais baratos eram loja online. "Destaca-se o Pingo Doce online, que na primeira visita não tinha produtos suficientes para apresentarmos o respetivo índice de preços, e no final de agosto apresentou o terceiro nível de preços mais baixo, a par da Olmar, para os materiais do segundo ciclo", esclarece a associação.

A Deco lembra que tem a decorrer uma ação para que todos os serviços e despesas escolares com material obrigatório sejam dedutíveis no IRS.