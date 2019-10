Deco lança campanha de compra coletiva de bicicletas elétricas

A Deco Proteste avançou com uma compra coletiva de bicicletas elétricas, propondo a todos os interessados um desconto fixo de 10% em dois modelos específicos: a Neomouv Linaria e a Neomouv Carlina. A campanha está disponível até 31 de dezembro deste ano.

“Sabendo que o preço mais elevado das bicicletas elétricas é um fator importante na opção por esta solução de mobilidade, a Deco Proteste decidiu avançar com uma compra coletiva destes veículos”, nota a entidade em comunicado.

Os consumidores interessados devem registar-se no portal Mais Mobilidade e manifestar de ser contactado pela Ki e-Bike para conhecer as condições de compra das bicicletas. A compra coletiva inclui também a entrega gratuita da bicicleta, dois anos de garantia e apoio em caso de reclamação.

A Neomouv Linaria é o modelo mais acessível, com um preço de 1157,92 euros. “Com este modelo, que tem uma autonomia de 70 a 80 quilómetros, supera com facilidade todos os percursos urbanos”, destaca a Deco. A Neomouv Carlina custa 1443,03 euros e é considerada mais versátil. “Pode ser utilizada em estradas e em trilhos com o mesmo nível de conforto, graças ao seu selim acolchoado de gel”.