Deco propõe solução transitória para moratórias no crédito à habitação

A Deco propõe a criação de um regime transitório para ajudar as famílias a lidar com o fim do prazo das moratórias no crédito à habitação, no final de setembro de 2021.

"Na sua proposta, a organização de defesa do consumidor sugere um princípio de adesão a um regime transitório, com a duração máxima de dois anos, destinado a pessoas que continuem a preencher os critérios que levaram à adesão às moratórias no que respeita ao crédito à habitação", refere a Deco em comunicado.

Lembra que, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Banco de Portugal, no final de março "encontram-se abrangidos por moratórias créditos num montante total de 41,85 mil milhões de euros".

Deste montante total, s, 14,75 mil milhões de euros são relativos a contratos de crédito à habitação de particulares, o que corresponde "a mais de 15% do total dos créditos concedidos para este fim, num total superior a 258.000 contratos".

