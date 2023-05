Deco Proteste quer cobertura de sismos obrigatória nas apólices multirriscos habitação

Vistas da cidade de Lisboa no miradouro da Graça © Paulo Spranger /Global Imagens

A Deco Proteste considera "crucial" a existência de um sistema de cobertura das perdas decorrentes de abalos sísmicos, já que, diz, citando números da Associação Portuguesa de Seguradores, só 16% das casas em Portugal têm cobertura de sismos nas respetivas apólices multirriscos-habitação.

Em comunicado, a organização de defesa do consumidor refere que os terramotos na Turquia e na Síria "vieram relembrar a elevada vulnerabilidade de Lisboa e de outras zonas do país ao risco sísmico" e que, quando tal acontecer, "muitas casas portuguesas não vão estar protegidas". Defende, por isso, a "necessidade de ser criado um fundo contra riscos sísmicos e a obrigatoriedade da cobertura destes fenómenos nos seguros multirriscos-habitação".

Rita Rodrigues, diretora de Comunicação e Relações Institucionais da Deco Proteste lembra que "quanto maior for a probabilidade de ocorrer um sismo na região onde se localiza a casa, mais caro se torna o seguro, mas, naturalmente, também mais necessário", razão pela qual, no entender esta entidade, "há que tornar obrigatória a cobertura de fenómenos sísmicos e criar um sistema de mutualização do risco, em que todos - consumidores, seguradoras e Estado - participem, em articulação com um fundo destinado à acumulação e à capitalização de meios para mobilizar em caso de catástrofe".

Sobre o fundo contra riscos sísmicos, lembra a Deco Proteste que "parece existir um amplo consenso em Portugal, no entanto, e apesar de estar formalmente em discussão desde 2010, continua sem avançar".