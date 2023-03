Deco Proteste questiona aumento nos preços dos medicamentos

© LUSA

A Deco Proteste pede que o Governo tome medidas que combatam a escassez de medicamentos que assola a país e que, ao mesmo tempo, não haja penalização dos consumidores devido ao aumento dos preços.

Em comunicado, a associação de defesa do consumidor, refere que no ano passado "os portugueses foram confrontados com um aumento de 7,5%, da despesa com medicamentos e frequentes dificuldades no acesso ou ruturas de stock". O valor foi apurado após um estudo da Deco Proteste, que apesar de ressalvar ter consciência "da necessidade de resolver os constrangimentos no acesso aos medicamentos", contesta a intenção do Executivo de rever os preços dos medicamentos no início de abril.

Como explica a instituição, em janeiro e de acordo com a portaria governamental vai existir a revisão do preço dos medicamentos. "No entanto, este ano, extraordinariamente todos os medicamentos que tenham um Preço de Venda ao Público (PVP) máximo inferior a 10 euros serão aumentados 5%, relativamente ao valor que vigorava até março", alerta a Deco Proteste. Que explica que no patamar superior, onde se incluem os medicamentos com PVP máximo entre 10 e 15 euros, os preços sobem 2%.

No entanto, a associação não deixa de explicar que quando o valor a pagar for superior a 15 euros, terá uma oscilação variável, uma vez que será sendo estabelecida por comparação com a média dos quatro países de referência: Espanha, França, Itália e Eslovénia. Assim, e de todas as vezes em que o preço se situar acima da média, ocorrerá uma redução de 5%.

Para que as alterações de preços sejam mais facilmente compreendidos, a Deco Proteste dá o exemplo de um medicamente bastante conhecido, ou seja o Ben U Ron de 1 grama. "Uma embalagem de 18 comprimidos, custava, a 26 de janeiro, 2,79 euros. Uma vez que este medicamento beneficia de uma comparticipação de 37%, o consumidor pagava 2,16 euros. Com a revisão de preços, passou a custar 2,92 euros. Ao descontar a comparticipação, o consumidor tem de pagar 2,30 euros. Ou seja, o custo aumenta 14 cêntimos", detalha a instituição. E, alerta, que apesar do aumento parecer pouco relevante, acabam por pesar num orçamento que já tem de suportar o aumento das restantes despesas. Também neste sentido a Deco Proteste alerta os consumidores para a possibilidade trocar medicamentos de marca por genéricos.

Da mesma forma, exige medidas para que deixem de existir ruturas de nos stocks de medicamentos, antecipando falhas, "que devem ser comunicadas com transparência pelos organismos do Ministério da Saúde".

Para Susana Santos, Coordenadora da Área da Saúde da DECO PROTESTE, "através do aumento dos preços, o Governo pretende combater a rutura de medicamentos nas farmácias, contudo, não pode ser sempre o consumidor a suportar os aumentos de custos. Têm de ser implementadas outras medidas que contrariem as ruturas de stocks de medicamentos, que se têm sentido em Portugal e em toda a Europa". A mesma responsável reforça: "os medicamentos são bens essenciais e existem consumidores que dependem de alguns para sobreviver".